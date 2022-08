Les petits se sont fait entendre à Shediac!

Un tintamarre pour jeunes a eu lieu au parc Pascal-Poirier de Shediac, lundi après-midi, quelques heures avant le départ du tintamarre traditionnel.

Des jeux gonflables, une glissade d’eau et un parc aquatique étaient également sur place.

Mia Keough Talia Aepicky sont venues participer au tintamarre et écouter la musique.

«Je vis à Shediac, et il y a toujours des (activités) comme celle-ci, et j’adore être autour d’ici et voir le monde», dit Mia.

Elles ont profité du parc aquatique et des jeux gonflables au parc avant de participer au tintamarre.

«C’est toujours quelque chose de spécial», dit Talia.

Il s’agit du deuxième tintamarre pour enfants à Shediac, selon Denis LeBlanc, directeur de la vie communautaire de la Ville.

«On l’a commencé l’an dernier à cause de la COVID-19 pour essayer de séparer un peu les foules du tintamarre. On trouvait que c’était approprié de faire cela pour les jeunes, quelque chose de petit pour montrer la fierté.

Plusieurs familles se sont pointées au parc pour participer au tintamarre.

«Ça a eu du succès l’an dernier, et on a décidé de le refaire. Je pense qu’on le refera une troisième année aussi, c’est quelque chose qui semble prendre de l’ampleur.»

Les festivités se sont poursuivies en soirée avec de la musique de la part de Félix Belliveau, Menoncle Jason et Réveil.