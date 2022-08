Participation record à la sixième Sortie branchée en Acadie

Environ 8000 personnes ont franchi l’enceinte du Jardin botanique du Nouveau-Brunswick, ce week-end, afin de prendre part à la sixième Sortie branchée en Acadie.

Pour ce retour à la normale, les organisateurs souhaitaient atteindre des statistiques similaires à celles enregistrées avant la pandémie, soit environ 6000 visiteurs.

«C’est un succès total. On a eu peur parce que l’on a eu un peu de pluie dimanche, mais les gens ont quand même répondu à l’appel. On ne peut pas demander mieux. On remercie le public d’avoir cru en nous», a mentionné la coordonnatrice des événements au Jardin botanique du Nouveau-Brunswick, Anne Martin.

L’événement en a offert pour tous les goûts une fois de plus. Les enfants ont notamment accueilli avec joie le retour de la ferme Napolie et ses nombreux animaux, les ateliers artistiques de toutes sortes, ainsi que des prestations de Féeli Tout.

«Il y avait entre 15 et 20 activités auxquelles les gens pouvaient participer et c’était gratuit», a ajouté Mme Martin.

Un des faits saillants de l’événement a sans contredit été les trois soirées de spectacles qui ont été présentées sous un grand chapiteau installé sur le terrain du Jardin botanique.

Des artistes comme Zachary Richard, Gregory Charles et le groupe Salebarbes ont offert des prestations qui ont fait le bonheur des spectateurs, selon Anne Martin.

Elle n’a pas passé sous silence l’apport des artistes locaux. Elle a, entre autres, souligné le spectacle du groupe La Patente, qui a offert une prestation pleine d’énergie avant l’entrée en scène de Zachary Richard.

«Ils ont vraiment soulevé la foule. Ça dansait, ça chantait. Les gens avaient du plaisir et ils sont repartis avec le sourire. C’était de toute beauté.»

Les trois spectacles ont affiché complet. Cela n’a toutefois pas empêché les organisateurs de faire entrer quelques spectateurs de plus.

«Le seul bémol, c’était justement que nous n’avions pas assez de places pour les spectacles. On utilise le chapiteau pour nous protéger des possibles intempéries. On essaie de faire plaisir au plus de monde possible, autant du côté des artistes que des spectateurs, mais c’est sûr que nous allons continuer d’avoir de beaux spectacles comme ça.»

«Dimanche, par exemple, on a pu faire entrer 100 personnes de plus que ce qui avait été prévu au départ.»

Selon Mme Martin les commentaires des visiteurs étaient, de manière générale, très positifs.

«On a eu de beaux commentaires. Les gens nous demandaient déjà quels artistes on allait inviter l’année prochaine. On n’a pas le choix, il va falloir faire ça encore plus gros l’année prochaine.»

Pour le Jardin botanique du Nouveau-Brunswick, ce genre d’événement a aussi un effet positif sur les statistiques de fréquentation.

«Ça nous fait connaître encore plus. Les gens viennent et visitent le jardin. On a beaucoup de commentaires positifs de la part de nos visiteurs», a mentionné la directrice du Jardin botanique Josée Bérubé.

Notons que la fête s’est poursuivie une journée de plus, étant donné que le jardin a aussi organisé quelques activités supplémentaires, lundi, pour souligner la Fête nationale de l’Acadie à Edmundston.