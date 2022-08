Un tintamarre symbole de modernité et d’ouverture à Moncton

Festifs, fiers et d’horizons variés, le cortège de Moncton a célébré la culture acadienne dans un esprit d’ouverture, avec un spectacle particulièrement attendu comme point d’arrivée.

Il y a vingt ans, Moncton devenait officiellement bilingue. Une première non seulement au Nouveau-Brunswick mais aussi au pays, a rappelé la mairesse Dawn Arnold, quelques minutes avant de lancer le tintamarre. En avance sur son temps pour la reconnaissance d’une culture diverse, la ville semble continuer sur ce chemin.

Pour la première fois, cette année, le show d’Acadie Rock met en avant l’art du drag, en confiant sa présentation à Rose Beef, une drag queen locale.

«Notre acadie est queer et accueillante», précise la présidente du centre culturel Aberdeen, Annie France-Noël, avant de lancer le cortége.

Le public de toutes les catégories, de tous les âges et origines applaudit chaudement et s’échauffe à faire du bruit. Et comme pour mieux démontrer la vitalité du 15 août de Moncton, c’est le jeune fils du représentant d’Assomption Vie qui lance le départ. Place alors au bruit, aux cris et aux fiertés des diverses identités célébrées ensemble, dans la joie.

«Le 15 août à Moncton, c’est un bon mélange entre la tradition et la modernité», explique Amélie Vénus, se sentant suffisamment en confiance pour se déguiser en étoile brillante. «Il y a une telle diversité, ça amène beaucoup d’énergie», ajoute Mireille Thériault venue en famille.

«C’est vraiment une expérience différente, le tintamarre de Moncton. C’est beaucoup plus multiculturel», observe Laurie Richard, en arborant fièrement un t-shirt avec le signe de paix.

Une fierté, sans haine, ni nationalisme, c’est ce qu’admire aussi Audrey, arrivée de France une dizaine d’années auparavant.

«C’est toujours une émotion et une joie incroyable», apprécie-t-elle, après avoir mis quelques années à lâcher son rôle d’observatrice pour réellement prendre part au tintamarre.

Participer à cet événement représente également une occasion d’intégration pour Gaelle Wandji, arrivée du Cameroun, il y a cinq ans.

«Plus le temps avance, plus je m’intègre mais là je me sens vraiment à ma place.»

«Pendant quatre ou cinq générations, on a dû faire et défaire nos valises, partir et repartir. On sait qu’on a été immigrants, on ne peut pas oublier et on se doit d’accueillir les autres», considère Dianne Melanson.

Elle qui vit maintenant au Québec, met fièrement en avant ses origines acadiennes et organise ses vacances chaque année pour participer à la Fête nationale des Acadiens.

«À Moncton, les gens viennent de partout et pourtant il y a une ambiance de famille.»

Une impression partagée par Marie-Claude Bernier, Québécoise en vacances avec sa famille, venue célébrer cette culture proche de la sienne qu’elle apprécie tant.

«J’aime vraiment la personnalité joviale et ouverte des Acadiens.»

Des artistes se joignent au défilé

Toutes ces personnes d’horizons différents se coordonnent effectivement pour former une seule et même marée colorée et bruyante. Du centre culturel jusqu’au parc Riverain, malgré le bruit assourdissant, tout le monde s’échange des sourires, des signes de tête et des bruits d’instruments en tout genre. Attiré par cette marée humaine, les artistes du Festival Acadie Rock en pleine répétition sortent de leurs loges pour se mêler à la foule.

Gotta Lago, percussionniste de l’artiste Laura Niquay, originaire du Québec, n’a pas pu s’empêcher de suivre la foule. Tout sourire, il n’en revient pas. «Je suis sorti avec mes maracasses, c’était tellement spontané!»

Le tintamarre de Moncton, ça vous invite, ça vous prend pour exprimer fièrement une identité à la fois plurielle et acadienne.

Le grand retour du spectacle du 15 août

«Cette année, on est venu pour les groupes qui chantent», la décision de Tammy D, originaire de Shediac semblait largement partagée dans la foule du tintamarre qui a convergé vers l’espace de concert d’Acadie Rock.

Lisa Leblanc, les Hôtesses d’Hilaire, le groupe alt-disco Spoutnique, ou encore le duo rock électrique montréalais Les Deuxluxes. Il faut dire que la programmation avait tout pour attirer les spectateurs.

D’autant plus que le fameux concert vivait son grand retour après deux années d’absence. Ce spectacle gratuit lance une série de concerts et événements qui auront lieu tout au long de la semaine. Deux autres grands shows accessibles à tous auront lieu le 17 et 18 août au parc Riverain