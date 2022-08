Attaque lors d’une fête de finissant: l’accusé opte pour un procès devant juge et jury

La personne accusée en lien avec une attaque à l’arme blanche qui est survenue lors d’une fête de finissants le 3 juillet a finalement opté pour un procès devant juge et jury.

L’accusé a été arrêté à la suite de l’attaque qui a fait deux blessés dans le secteur Saint-Jacques, à Edmundston.

En plus de l’accusation d’agression armée, l’individu, mineur au moment de l’incident, fait également face à des accusations de port d’une arme dissimulée, port d’une arme dans un dessein dangereux, possession non autorisée d’armes prohibées, modification du numéro de série sur une arme et possession d’une arme prohibée avec munitions.

Avant d’en arriver au procès, une enquête préliminaire – audience durant laquelle les preuves de l’accusation sont présentées au juge afin que celui-ci évalue leur pertinence et la légitimité de tenir un procès – aura lieu les 24, 27 et 28 octobre.

Même si un plaidoyer n’était pas nécessaire à ce point-ci des procédures, l’avocat de la défense a toutefois laissé entendre que son client avait l’intention de plaider non coupable.

L’accusé demeure incarcéré jusqu’à sa prochaine comparution.