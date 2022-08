Bathurst: arrêt des activités à la mine Caribou

Aux prises avec de sérieuses difficultés financières, la société minière Trevali a décidé de cesser ses activités à la mine Caribou, située à une cinquantaine de kilomètres à l’ouest de Bathurst.

«Les prévisions de production et de coûts de Caribou pour l’année complète ont été suspendues et l’exploitation est en cours d’examen à la suite de problèmes de performances opérationnelles persistants dus aux faibles taux de productivité et à la disponibilité de l’équipement et des opérateurs», a indiqué l’entreprise dans un document publié sur son site web.

Selon ce qu’a appris l’Acadie Nouvelle, les travailleurs de la mine qui se trouvaient sur le site ont été retournés à la maison au cours de la nuit de dimanche à lundi, sans aucun préavis.

L’entreprise a indiqué être incapable d’effectuer un remboursement anticipé d’une montant de 7,5 millions $ US d’une marge de crédit qui devait être livré à des prêteurs mercredi.

«La Société poursuit ses discussions avec ses principaux prêteurs concernant cette violation anticipée des conditions et le défaut potentiel de paiement», a précisé Trevali.

L’entreprise canadienne, dont le siège social se trouve à Vancouver, a dévoilé lundi ses états financiers et résultats d’exploitation pour le deuxième trimestre clos le 30 juin qui font état de sérieuses difficultés financières.

Trevali Mining Corp. a annoncé une perte nette de 62,2 millions $, ou 0,63$ par action, au deuxième trimestre, comparativement à un bénéfice net de 3,9 millions $, ou 0,04$ par action, un an plus tôt.

En plus de la sous-performance opérationnelle de la mine Caribou, la société minière a déclaré que les revenus ont chuté en raison de la suspension des opérations à sa mine Perkoa au Burkina Faso après une inondation en avril qui a fait huit victimes.

Les coûts liés à l’inondation s’élèvent à 15,2 millions $, selon l’entreprise.

Mardi après-midi, l’action de Trevali Mining Corporation (TV) avait chuté de 53% à la bourse de Toronto.