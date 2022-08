Moncton renonce à freiner l’étalement urbain

Après s’être engagé à ralentir l’exode vers les banlieues pour mieux densifier le coeur de la ville, le conseil municipal de Moncton approuve le développement d’un nouveau quartier en dehors des limites urbaines de la municipalité.

L’entreprise ELCE Developments Inc souhaite créer un nouveau quartier sur une parcelle de 138 acres située le long de la promenade Elmwood, face au parc naturel Irishtown. Le promoteur propose d’y bâtir 956 unités réparties entre différents types d’habitations allant de la maison individuelle à l’immeuble d’appartements, mais aussi un marché, un parc, une garderie et une école privée accueillant des élèves de la maternelle à la 7e année.

La construction se ferait en trois phases.

La zone se trouve à l’extrémité nord de la ville, ELCE souhaite étendre la limite urbaine de la ville pour raccorder aux infrastructures municipales ce futur quartier nommé Eastgate Village. Après plus d’une heure et demie de discussions, les élus ont finalement donné le feu vert au projet, contre l’avis de l’administration.

Selon Bill Budd, directeur de l’urbanisme, un tel développement irait à l’encontre du plan municipal et du nouveau plan énergétique. Au cours des dernières décennies, les quartiers peu densément peuplés en périphérie se sont multipliés aux dépens du centre-ville. Le déménagement de l’école Moncton High à l’extrémité nord du territoire est l’une des illustrations de cette tendance.

Problème, ce mode de croissance est difficilement soutenable à long terme: il augmente les coûts liés aux infrastructures publiques (routes, éclairages, égouts), rend le réseau de transport en commun moins efficace, complique les déplacements à pied ou à vélo et entraîne davantage d’émissions de gaz à effet de serre.

Le plan municipal propose donc de rendre la ville plus compacte, de donner priorité à la revitalisation du centre-ville, d’orienter l’aménagement de nouveaux quartiers aux endroits les plus proches du noyau urbain tout en préservant l’utilisation rurale des terrains situés en périphérie.

De son côté, l’entreprise a mis de l’avant le besoin criant de nouveaux logements dans la région, estimant que le quartier ajouterait 1,9 million $ au budget municipal au cours des 25 prochaines années.

Bill Budd rétorque que la ville dispose de suffisamment de terrains pour accommoder la construction des 16 100 logements qui seront nécessaires au cours des 25 prochaines années, rappelant que 40% de la surface du centre-ville est constitué de stationnements. Il s’inquiète également du risque d’embouteillages sur la promenade Elmwood, très fréquentée depuis la construction du nouveau Costco.

«Une ville plus compacte, avec une densité localisée aux bons endroits, crée une empreinte environnementale plus durable et contribue à protéger un paysage rural à la périphérie. Dans une perspective de croissance intelligente, il n’est pas dans l’intérêt de la ville d’élargir la limite urbaine et de s’engager à assumer des coûts d’infrastructure supplémentaires.»

La mairesse Dawn Arnold s’est vigoureusement opposée au projet.

«C’est une décision philosophique sur le genre de ville dans laquelle nous voulons vivre», a-t-elle plaidé.

«Nous devons mettre des limites quelque part. Si nous voulons une ville durable, vibrante et dense, nous devons prendre des décisions difficiles. Je pense que ça enverrait un mauvais message autres promoteurs qui ont adhéré à la vision que nous avons créée.»

Comme plusieurs autres conseillers, Daniel Bourgeois était plutôt d’avis que la municipalité ne peut se priver d’un développement résidentiel de cette ampleur.

«Je veux voir du développement se produire dès maintenant, pas dans plusieurs années», a renchéri Shawn Crossman, en faisant référence au peu de progrès accomplis dans le dossier des Vision Lands, des terrains situés au nord du boulevard Wheeler.

«C’est un bel endroit où grandir et élever une famille.»

Les conseillers Richard, Steeves, Butler, Thériault, Bourgeois et Crossman ont voté en faveur de la demande de rezonage et de modification du plan municipal. Une présentation publique sur le projet aura donc lieu le 6 septembre, suivie d’une audience publique le 17 octobre.

Moncton, qui figure parmi les villes canadiennes dont la population augmente le plus vite, travaille justement à développer sa stratégie de croissance urbaine pour les 25 prochaines années. Celle-ci fera partie de la prochaine revue du plan municipal qui commencera au quatrième trimestre 2022.