Regroupement contesté: la requête de Chiasson-Savoy sera entendue en cour

Le 31 août, la Cour du Banc de la Reine du N.-B. examinera la décision du ministre Allain, qui a avalisé le fusionnement de la localité de Chiasson-Savoy à l’entité 15 (Lamèque).

Le livre blanc du ministre Allain préconisait pourtant le rattachement de Chiasson-Savoy à l’entité municipale 16 (Shippagan), mais en février, le comité local de transition a plutôt opté pour un rattachement à l’entité 15 (Lamèque).

Des citoyens menés entre autres par Gastien Godin, une personnalité bien connue de la région, ont immédiatement questionné la légalité de cette décision. Préférant un rattachement à Shippagan, ils ont entrepris une série d’initiatives: un référendum, une pétition déposée à l’Assemblée législative, des rencontres, des échanges avec Fredericton… rien n’y a fait.

L’ultime étape: un renvoi en justice, à Bathurst.

«C’est une grosse bataille» a indiqué Gastien Godin à l’Acadie Nouvelle, lors d’une entrevue téléphonique, mardi.

Pour M. Godin la requête de Chiasson-Savoy est légitime.

«Il est tellement évident à nos yeux, au gré de notre implication et des informations qu’on a eues… ce qui s’est passé est incorrect et il y a eu des irrégularités (dans le processus de prise de décision).»

M. Godin est d’avis que pour en arriver à la situation actuelle, il y a eu tractations: «à notre point de vue, la décision du comité est irrégulière, c’est évident.»

De la correspondance annonçant une décision avant même que le comité censé se prononcer ne se soit réuni, des motifs obscurs pour justifier l’option finale, l’absence de véritable consultation publique, les raisons ne manquent pas, selon M. Godin, pour solliciter l’aide des tribunaux.

Un ministre inflexible

Et le ministre Daniel Allain, dans toute cette histoire?

Le ministre des Gouvernements locaux a fait parvenir une lettre aux gens de Chiasson-Savoy, mais ses explications ont suscité beaucoup de scepticisme. M. Godin a déploré le fait que le ministre n’ait pas répondu aux arguments de la communauté. De plus, le ministre Allain n’aurait pris sa décision qu’en se fiant à la lettre du comité de transition, qui avait dit préférer un rattachement à Lamèque.

Le ministre ne voulait rien changer, croit M. Godin.

«Il s’en est tenu à la lettre du comité de transition. Il s’accroche à ça. Mais dès le moment où on lui a donné l’information et les documents qui tendent à démontrer l’irrégularité de la procédure, il avait l’obligation morale et éthique de tout questionner. Il détient un pouvoir absolu, mais il est quand même soumis à des principes de justice naturelle.»

Une question de principe

«Si le ministre accepte une démarche illégale, la révision judiciaire est la seule démarche légale qui puisse corriger la situation», a indiqué M. Godin.

Et les arguments ne manquent pas. Il cite un précédent: la décision Small &Ryan (2008), qui avait contraint le ministre de l’Éducation d’alors, Kelly Lamrock, à revenir sur sa réforme du programme d’immersion en français, parce qu’il n’avait pas au préalable consulté les parents anglophones.

Dans le cas de Chiasson-Savoy, M. Godin a reconnu que «s’il y avait eu une consultation et que les gens avaient accepté de se joindre à Lamèque, on se serait rallié».

D’ailleurs, le porte parole de la communauté concernée a voulu rassurer les gens de l’île de Lamèque.

«Je suis originaire de Sainte-Marie-St-Raphaël: notre bataille n’est pas contre Lamèque. Notre bataille c’est le respect du principe des communautés d’intérêt, tel qu’il apparaît dans le livre blanc. Et la façon dont la démarche (du comité consultatif) a été faite, c’est illégal, immoral et anti-démocratique.»

Quant à savoir si Shippagan contribuera financièrement à la poursuite, M. Godin a été catégorique: «on n’a fait aucune démarche de ce côté-là. C’est nous (les gens de Chiasson-Savoy) qui allons assurer les coûts».

Dans un récent courriel à l’Acadie Nouvelle, Kassim Doumbia avait abondé dans le même sens. Il n’engagera aucune somme dans la procédure juridique, mais son conseil a aidé les démarches des citoyens de Chiasson-Savoy par le biais de lettres d’appui.

M.Godin dit «regretter d’en être arrivé là. Quand tu te bats pour des principes, il y a des coûts. Pour obtenir justice, il n’y a pas de prix, mais il est moralement inacceptable de ne pas se battre simplement pour une question d’argent.»