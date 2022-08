Saint-Jean: les restes humains sont ceux d’un homme disparu en 2020

Le Service de police de Saint-Jean a annoncé mardi que les restes humains découverts en fin de semaine dans un secteur boisé situé dans l’est de la ville portuaire ont pu être identifiés.

La police a identifié ces restes comme étant ceux de Kyle LeBlanc, un homme qui manquait à l’appel depuis décembre 2020.

Vendredi, un randonneur a trouvé des restes de squelettes humains à l’ouest d’un sentier de VTT dans une zone densément boisée au nord-ouest de Lakewood Heights.

Le Service de l’identité judiciaire du Service de police de Saint-Jean, le Groupe des crimes graves et les équipes de recherche et de sauvetage au sol de River Valley et de York Sunbury ont poursuivi les recherches dans la région.

D’autres restes humains ont ainsi été découverts dimanche, à proximité du premier lieu.

«L’unité des crimes majeurs continue d’enquêter sur les circonstances de sa mort. Aucun autre détail ne sera communiqué pour l’instant», a indiqué par voie de communiqué le sergent Sean Rocca, directeur des communications de la Force policière de Saint-Jean.