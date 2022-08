Achigan à petite bouche: une victoire douce-amère pour les partenaires du projet d’éradication

L’injonction qui a stoppé le projet d’éradication de l’achigan à petite bouche dans le bassin versant de la rivière Miramichi a finalement été levée mercredi. Malgré cette victoire, l’incertitude persiste quant à la suite des opérations.

«Cette interruption de dernière minute nous a vraiment fait mal, au point où nous nous questionnons sur notre capacité de compléter le projet cette année.»

En dépit des récents développements judiciaires positifs pour son organisation et les autres partenaires du projet d’éradication de l’achigan à petite bouche, Neville Crabbe – porte-parole de la Fédération du saumon de l’Atlantique – était inquiet mercredi.

Plus tôt dans la journée, les trois propriétaires de chalets du lac Miramichi qui avaient émis une injonction pour empêcher le déversement de roténone dans une portion du bassin versant ont finalement retiré leur demande.

Cette injonction leur avait été accordée la semaine dernière, quelques heures avant le début de travaux du groupe de travail. Ils alléguaient que le recours de cette méthode risquait de causer un préjudice à l’écosystème de la rivière ainsi qu’à leur qualité de vie.

Cet ordre de la cour a eu pour effet de forcer l’annulation des travaux, forçant les quelque 130 bénévoles prêts à intervenir à retourner à la maison.

Pour M. Crabbe, le retrait de l’injonction – aussi positif soit-il – arrive toutefois tard. Peut-être même trop tard.

«Nous ne savons pas encore s’il est possible de réactiver le projet à ce moment-ci et essayer à nouveau d’ici les prochaines semaines. C’est un projet complexe qui implique beaucoup d’experts de partout au pays et même des États-Unis. Juste pour les avoir à nouveau ici, on parle de dépenses de plusieurs milliers $ ainsi que de beaucoup de coordination», souligne-t-il.

Celui-ci note que les partenaires du projet devront se concerter afin d’étudier la faisabilité d’entreprendre la suite du projet cette année.

«Nous allons regarder nos options. Nous devrions prendre une décision au cours des prochains jours. Ceci dit, nous sommes tous toujours aussi déterminés à effectuer ce projet, car il est d’une importance capitale pour l’écosystème de la rivière, pour ses truites, pour ses saumons. La question c’est de savoir si c’est encore faisable à ce stade-ci», dit-il.

Bonne nouvelle malgré ces embûches, c’est que le travail effectué la semaine dernière – la pose des barrières de protection, la capture puis la relocalisation des saumons – n’aurait pas à être effectué de nouveau advenant que le projet reprenne.

«Comme il y avait des chances que nous puissions poursuivre, nous avons laissé tout cela en place», confirme M. Crabbe.

Le projet en question, rappelons-le, vise à éradiquer l’achigan à petite bouche du système de la rivière Miramichi, une espèce considérée comme envahissante et nuisible pour certaines espèces indigènes comme le saumon, la truite et l’éperlan.

Pour s’en débarrasser, les tenants du projet veulent utiliser la roténone, un agent chimique naturel qui tue tous les poissons qui entrent en contact avec lui. Le produit doit être déversé dans trois secteurs, soit près des lacs Miramichi et Brook, ainsi qu’à une quinzaine de kilomètres en amont de la rivière Miramichi Sud-Ouest, près de la communauté de Juniper. Ce projet a reçu l’aval des gouvernements fédéral et provincial, ainsi que de plusieurs communautés, groupes et organisations.