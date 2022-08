60e Festival acadien de Caraquet: «Au-delà de mes espérances!»

Le 60e Festival acadien s’est conclu lundi, et l’heure est désormais au bilan.

Paul-Marcel Albert, président du Festival acadien, s’est déclaré d’emblée «très satisfait. Au-delà de mes espérances!»

Ce qui le comble en premier lieu, ce fut la réaction du public. «La participation a été exceptionnelle et la presque totalité de nos activités a été présentée à guichet fermé.»

Le 5 août, le festival partait sur les chapeaux de roue avec le spectacle d’Edith Butler et de Lisa LeBlanc. «Elles ont offert une prestation des plus énergiques», a-t-il reconnu. La chanteuse de Paquetville aura même fait oublier qu’elle a fêté ses quatre-vingts ans au cours du Festival.

De 15 000 à 20 000 personnes

Selon M. Albert, le point d’orgue, ce fut «le 15 août, le Tintamarre et la réunion de 15 000 à 20 000 personnes.» Il a expliqué que des drones ont survolé la foule. Les pilotes pourront calculer la foule présente en procédant avec méthode.

Côté climat, dix jours sur onze ont donné du beau temps, a-t-il constaté.

Et aussi, cette année, de nombreuses activités gratuites ont été inscrites au programme.

«Au début, le Festival acadien était le festival de tout le monde. On a encore cette mission-là, offrir un festival de qualité à prix abordable. On n’avait pas de billet à 50$ et les gens ont apprécié.»

«Il n’y a pas seulement à Montréal où les gens ont droit à des spectacles gratuits.»

Et les artistes? «Pour eux, jouer au Festival acadien le 15 août c’est un cadeau. Le groupe 1755 était enchanté. J’étais à côté du stage, quand il jouait, je voyais la réaction du public. 1755, c’est un monument; il nous a donné une belle performance.»

«Moyenne Rig, qui jouait après 1755, c’est la relève, la jeune génération», a indiqué M. Albert. La Virée, un groupe du N.-B. qui existe depuis une vingtaine d’années, a clos le Festival.

Près d’un million en budget

Le budget total, c’est près d’un million de dollars, et le président du Festival se réjouit d’avoir excédé les objectifs en ventes de billets.

Le financement dépend largement de la générosité des commerçants «locaux et régionaux», a-t-il précisé.

«Et la municipalité de Caraquet est derrière nous. Elle a contribué une subvention de 75 000$, «plus une tonne et demie de services. Sa collaboration a été exemplaire. Le 16 août, à six heures du matin, le lieu des réjouissances était nettoyé.»

«Et le gouvernement fédéral a continué de nous appuyer», a-t-il voulu souligner.

Maintenant, que voit-il à l’horizon? «Notre équipe pense déjà à l’an prochain. Des idées excitantes planent. En 2023, ce sera un gros défi: ce sera difficile de faire mieux que cette année.»

Mais Paul-Marcel Albert voit plus loin encore: «En 2004, le spectacle Ode à l’Acadie devait durer 20 soirs. Il a duré sept ans et en 2024 ce sera le 20e anniversaire du projet.»

Se réinventer

Pour assurer l’avenir du Festival acadien, de gros changements vont s’imposer, a indiqué son président, qui a rappelé d’autre part que Le Gala de la Chanson et le Festival acadien de poésie sont maintenant des organisations indépendantes qui travaillent en collaboration avec le Festival.

En outre, depuis deux ans, la gestion des bars est l’affaire du centre culturel. Les profits sont partagés pour faire en sorte que les charges soient moins lourdes pour le Festival.

De plus, «64 artistes et groupes, c’est beaucoup d’activités, c’est l’hébergement, c’est le transport… À l’avenir, le Festival procédera davantage par prêts de services.» Il empruntera des ressources humaines pour appuyer sa petite équipe, «comme il y a trente ans, alors que la Caisse populaire prêtait deux personnes pour faire les caisses.»

M. Albert a contribué plus de vingt-cinq ans au Festival acadien. En 2020, il a prêté son concours au Festival, alors que le Centre culturel de Caraquet lui a permis ce transfert de service, mais en 2022, il était employé du festival en plus d’assumer la présidence.

Sera-t-il de retour en 2023? «On verra ça en décembre», a-t-il lancé, sans donner davantage d’indications.