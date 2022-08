Incendie à Haute-Aboujagane: une perte importante pour la communauté

L’incendie qui a causé des dommages importants à la scierie GL Wood Products mardi à Haute-Aboujagane, dans la communauté rurale de Beaubassin-Est, représente une perte considérable pour la communauté, selon la Chambre de commerce Cap-Acadie.

«On sait que c’est un incendie qui serait de cause accidentelle, pas criminelle. Heureusement, il n’y a pas de blessés», a déclaré mercredi le président directeur-général de la Chambre de commerce Cap-Acadie, Anthony Azard.

«Ce sont des membres actifs de longue date de la Chambre de commerce, a fait savoir Anthony Azard, à propos des propriétaires de l’usine. Ce sont des gens impliqués littéralement dans la communauté et très impliqués dans le bien-être de leurs employés», ajoute-t-il.

En fait, selon le porte-parole de la Chambre de commerce, ce sont de bons emplois avec de bonnes conditions qui sont partis en fumée.

«C’est un transformateur de bois qui est quand même assez influent, confie le PDG de la Chambre de commerce. On s’entend que c’est de l’exportation au Canada et également à l’international. Fournisseur pour les boucanières de la région. On espère que très bientôt ils seront en mesure de se rebâtir», souhaite Anthony Azard.

Dans une déclaration présentée mardi, la Chambre de commerce Cap-Acadie a mentionné être «de tout coeur avec les propriétaires, la quarantaine d’employés touchés et les proches de ceux-ci à l’égard de la situation.»

Fondée en 1985, GL Wood Products œuvre dans la transformation de produits du bois, tels que des boîtes pour l’expédition du poisson, des lattes, différents types de palettes et des allume-feu.

Selon le site internet de GL Wood Products, la diversification des activités de l’entreprise lui a permis au fil des années de passer de cinq employés à plus d’une quarantaine à temps plein.

Des pompiers de Cap-Pelé, Shediac, Dieppe, Memramcook, Cocagne et Saint-Antoine ont prêté main-forte à leurs collègues de Beaubassin-Est lors de l’incendie survenu mardi.

Dans un message Facebook paru mercredi, les propriétaires de l’entreprise ont remercié tous les pompiers, ainsi que les employés et la communauté pour leur aide et soutien.

L’usine de transformation du bois est située le long de la route 933 qui a depuis été rouverte à la circulation.