Le Goulet accueillera pour la douzième fois son Festival des Châteaux de sable

Cette fin de semaine sera dans une ambiance festive pour le village de Le Goulet puisque la douzième édition du Festival des châteaux de sable de Le Goulet battra son plein.

C’est tout un programme qui attend les habitants et les touristes de la municipalité pendant ces quatre journées. À commencer par l’événement principal, le concours de châteaux de sable.

Des équipe de 4 à 6 personnes seront en compétition pour créer la plus belle sculpture de sable pour avoir la chance d’être reconnu par tout le monde et pour gagner différents prix.

C’est une activité qui attire plusieurs personnes, participants comme spectateurs. Les deux dernières années ont été touchées par la pandémie, l’édition de 2020 ayant été annulée et celle de 2021 ayant eu moins de participants. La présidente du Festival Éda Roussel espère avec la levée des restrictions sanitaires que cette année aura plus de participants.

«On espère avoir du monde cette année, parce qu’on annonce une très belle journée samedi, affirme-t-elle. C’est gratuit, on s’amuse dans le sable à faire des sculptures. Je pense que c’est merveilleux, tu peux le faire avec les enfants, entre adultes, entre amis… les gens ont vraiment du plaisir!»

Selon elle, le Festival est une des activités touristiques les plus intéressantes de la région! «C’est vraiment plaisant de voir les gens travailler sur leur œuvre, qu’est-ce qu’ils vont faire. Beaucoup de gens viennent voir ça. Ils sont vraiment surpris parce qu’il y a vraiment de belles œuvres qui se font. Je crois que le concours mérite sa place.»

Outre le concours, les gens pourront prendre part à diverses activités. La première journée de festival sera ouverte par la salutation officielle du Festival et une soirée trivia animée par l’humoriste de Shippagan, Anabelle Hébert. Un spectacle d’humour avec Euclide McLaughlin, plus connu sur son nom de scène de Galou, animera la deuxième soirée.

Le samedi 20 août, soit le jour du concours, aura aussi lieu un Party de la plage avec Dave Puhacz et son groupe. «Je pense que Dave est très connu dans la région et on est très content de l’avoir avec nous.» Il sera suivi de l’artiste de Moncton Bouboul et son groupe, ce dernier faisant sa première apparition dans Le Goulet.

Il y aura aussi pendant le festival un vernissage de l’artiste multidisciplinaire originaire du village, Michel Duguay, à l’église de Marie-Médiatrice.

Sans oublier un spectacle avec l’École de danse Alma Robichaud et un tournoi de washers vendredi.

Les plus jeunes ne seront pas oubliés puisque la journée du dimanche 21 leur sera presque entièrement consacrée, avec notamment une activité de création de slime, mais surtout un spectacle pour enfants de l’artiste jeunesse locale Fripouyette.

Le festival se terminera dimanche, avec une soirée rendant hommage aux bénévoles qui ont durement travaillé pour rendre l’événement le plus agréable possible.