Le laboratoire médical principal du N.-B. sera au CHU Dr-Georges-L.-Dumont

Les laboratoires médicaux de la province feront bientôt partie d’un système clinique intégré et le laboratoire de référence principal sera situé au Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont.

Cette désignation survient dans le contexte d’une pénurie de main-d’œuvre anticipée en médecine de laboratoire, selon le ministre de la Santé, Bruce Fitch.

«Nous nous attendons à faire face à des défis en matière de ressources humaines en médecine de laboratoire et nous verrons probablement aussi une augmentation des demandes de dépistage.»

Selon lui, les changements au système de laboratoire permettront d’améliorer les délais d’exécution, de réduire le chevauchement des tâches et de permettre aux patients d’avoir accès à leurs propres résultats de tests.

Les services de laboratoire continueront d’être offerts dans tous les hôpitaux de la province, mais les services de laboratoire des deux régies seront appelés à collaborer de façon intégrée.

Il s’agissait de l’une des promesses contenues dans le plan de réforme en santé du gouvernement Higgs.

On peut y lire que «ce laboratoire garantira aux citoyens un processus de collecte plus normalisé et rationalisé, ainsi qu’un accès à des résultats plus rapides».

«La modernisation des services de laboratoire a débuté avant la pandémie de COVID-19, mais les trois dernières années ont confirmé à quel point il était nécessaire de s’assurer que ces services sont disponibles en cas de besoin», a affirmé le ministre par voie de communiqué.

Les membres des équipes de laboratoire pourront contribuer au projet. Deux groupes de travail seront mis sur pied cet automne pour concevoir un système de transport d’échantillons de laboratoire et pour normaliser la terminologie en vue de la mise à niveau du système d’information de laboratoire.