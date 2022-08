Moncton: 500 000$ pour des services en santé mentale pour les jeunes

Grâce à un partenariat de financement, une somme de 500 000$ sera investie sur trois ans afin d’offrir des soins de santé mentale aux jeunes de la région de Moncton, sans égard à leur capacité de payer.

Ce financement permettra à Atlantic Wellness d’embaucher deux autres thérapeutes. Avec le financement des deux prochaines années, l’organisme pourra aider plus de 350 jeunes par année.

Le gouvernement provincial, par l’entremise du ministère de la Santé et du ministère du Développement social, fournit 200 000$ cette année. Le ministère de la Santé versera les 300 000$ restants au cours des deux prochaines années.

Atlantic Wellness offre aux jeunes différents services. La clinique de santé mentale de jour est la porte d’entrée aux services; les patients en situation de crise qui ne sont pas déjà clients de l’organisme peuvent voir un intervenant. La clinique de jour offre des rendez-vous de 60 minutes les lundis et les jeudis.

Les clients ont la possibilité de se tourner vers les services de la clinique s’ils ont seulement besoin de faire le point avec un conseiller, ou de faire ajouter leur nom à la liste d’attente d’un programme de counselling standard.

«Au cours des 10 dernières années, Atlantic Wellness a aidé plus de 2200 jeunes, a dit le directeur général, Andrew LeBlanc. Les contributions de nos bailleurs de fonds, dont les 500 000$ du gouvernement du Nouveau-Brunswick, nous permettront d’offrir à de plus en plus de jeunes les ressources et le soutien dont ils ont besoin.»