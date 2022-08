Pêche au homard dans le détroit de Northumberland: saison difficile en vue

Après une semaine de pêche dans le détroit de Northumberland, le prix d’achat offert pour les prises des pêcheurs laisse présager une saison difficile et peu rentable pour les homardiers.

Le 11 août, les homardiers de la zone 25 entamaient leur saison de pêche avec appréhension en raison de l’inflation et la faible demande pour le homard sur le marché américain.

Une semaine plus tard, le prix offert pour leurs prises semble confirmer que la saison pourrait être difficile.

Avec un prix oscillant entre 4,50$ et 5,00$ la livre de homard, les homardiers peinent à atteindre le seuil de rentabilité, dit l’Union des pêcheurs des Maritimes (UPM).

«Ce n’est vraiment pas vargeux. Le seuil de rentabilité est autour de 6$, donc on va avoir de la difficulté à faire la saison comme ça. Il est encore tôt, c’est encore possible que le prix change, mais comme c’est là, ça ne s’annonce pas très bien», explique Luc LeBlanc, conseiller aux pêches à l’UPM.

Stéphane Jaillet, un pêcheur de homard amarré au quai de St-Édouard, près de Bouctouche, dit avoir appris mercredi qu’il recevrait 4,50$ la livre pour ses prises.

Sachant que le coût du carburant et de l’appât a presque doublé depuis un an, il confirme que la saison pourrait être difficile. Face à cette situation, il a préféré s’adapter et réduire ses dépenses.

«L’année passée, je pêchais 30 à 35 miles du quai, mais cette année, je vais beaucoup moins loin, je pêche au bout de la dune de Bouctouche, à 7 ou 8 miles du quai, je n’ai pas le choix. La dernière saison, j’avais trois employés, mais là j’en ai juste deux», raconte-t-il.

Même s’il vient de faire l’acquisition d’un nouveau bateau, Stéphane Jaillet prédit qu’il arrivera à traverser la saison. Il s’inquiète surtout pour certains de ses collègues qui viennent de lancer leur entreprise de pêche.

«Ça faisait cinq ans que j’attendais mon bateau, il y avait une liste d’attente, mais en 2014, j’ai commencé à pêcher et je mettais des revenus de côté donc je n’ai pas été obligé d’emprunter un demi-million pour le payer. Je vais passer à travers, mais j’en connais qui ont des paiements, je ne crois pas que ça le fasse (à cause des faibles prix). Certains qui n’ont jamais pêché viennent de payer 800 000$ ou 900 000$ pour un permis.»

Difficile pour toute l’industrie

D’après Nathanaël Richard, directeur général de l’Association des transformateurs de homard des Maritimes, le faible prix offert aux pêcheurs s’explique notamment par l’inflation, qui fait chuter la demande pour le homard auprès des consommateurs américains.

«Les indicateurs de prix pour la chaire et la queue de homard, les produits phares de la pêche d’automne, sont en recul de près de 35% par rapport au début mai. Mécanique-ment, si le marché est en recul, le prix payé aux pêcheurs le sera aussi, il y a une corrélation directe entre les deux. Pour ce qui arrivera dans les prochaines semaines, on verra», explique M. Richard.

Il s’agit là de tout un contraste avec la saison de 2021, ajoute-t-il.

«On a fracassé tous les records d’exportation l’année passée, se souvient M. Richard. C’était exceptionnel, la demande était forte et tous les intervenants de l’industrie en ont bénéficié, des pêcheurs aux transformateurs. Aujourd’hui, on fait toutefois face à un rééquilibrage du marché. Ça faisait très longtemps qu’on n’avait pas vu un revirement aussi rapide et aussi important.»

Surtout, il ne faut pas oublier que la saison s’annonce difficile pour tous les acteurs de l’industrie, renchérit Nathanaël Richard.

«Je comprends les pêcheurs, mais tout le monde est confronté à la même dynamique, se désole-t-il. Les usines de transformation font aussi face à des frais d’exploitation beaucoup plus élevés, que ce soit pour la main d’œuvre, l’assurance, l’électricité ou les emballages. Les coûts d’expédition ont aussi beaucoup augmenté. Le prix pour envoyer une cargaison de homard par camion aux États-Unis a doublé d’une année à l’autre et pareillement pour le produit expédié en Asie ou en Europe par fret maritime.»

Une saison écourtée?

Si les choses restent comme elles sont, plusieurs homardiers pourraient choisir de sortir en mer moins souvent afin d’amortir une partie de leurs frais, prédit Luc LeBlanc.

«Si chaque voyage de pêche est déficitaire, il y en aura moins, avance-t-il. La loi permet de sortir aux 72 heures, donc si certains choisissent de sortir aux deux ou trois jours, ça pourrait être une stratégie pour essayer de limiter les coûts et rentabiliser la saison.»

Comme près de la moitié des débarquements de homard se font généralement lors des deux premières semaines de la saison, M. LeBlanc ajoute que plusieurs pêcheurs pourraient choisir de mettre fin à leur saison de manière précipitée si les prix qui leur sont offerts n’augmentent pas.

«Habituellement, on va chercher 40% à 50% des prises lors des deux premières semaines de pêche, précise-t-il. Il y a donc peut-être des pêcheurs qui vont décider de plier bagage après les deux premières semaines plutôt que de pêcher jusqu’en octobre si les prix ne changent pas.»