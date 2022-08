Saisie de drogues et d’armes à Moncton

Un homme de 39 ans fait face à sept chefs d’accusation à la suite d’une enquête sur le trafic de drogue dans la région de Moncton.

Vendredi, vers 15h30, des agents du Groupe de réduction de la criminalité du Service régional de Codiac de la GRC ont intercepté un véhicule à l’intersection des boulevards Assomption et Vaughan Harvey, à Moncton. Un homme de 39 ans a été arrêté sans incident.

Vers 16h, des policiers ont exécuté un mandat de perquisition dans une résidence de la promenade Savoie, où ils ont saisi ce qui semble être de la méthamphétamine en cristaux, de la cocaïne épurée et du fentanyl, ainsi qu’une arme de poing chargée et mal entreposée et une carabine mal entreposée.

Les policiers disent avoir aussi saisi des articles qui auraient apparemment été volés, des objets associés aux drogues et de l’argent liquide.

Ryan Michael Shanks, de Moncton, a comparu en cour provinciale à Moncton les 13 et 16 août. Il fait face aux accusations suivantes: deux chefs d’accusation d’entreposage négligent d’une arme à feu, deux chefs d’accusation de Possession de biens criminellement obtenus, possession non autorisée d’une arme à feu à usage restreint, possession de méthamphétamine dans le but d’en faire le trafic et possession de fentanyl dans le but d’en faire le trafic.

Ryan Michael Shanks a été libéré sous certaines conditions. Il devra comparaître de nouveau en cour le 6 septembre, à 9h30.