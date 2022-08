Shediac: «Chaque fois qu’il pleut fort, c’est la panique»

Les fortes pluies mettent à l’épreuve le système municipal de drainage et d’eaux pluviales au centre-ville de Shediac. Les récents travaux réalisés pour prévenir la surcharge du tuyau d’évacuation ne suffisent pas à rassurer les résidents.

En août 2019, une vingtaine de résidences de la rue Sébastien ont subi des dommages importants à la suite d’un écoulement d’eau dans leurs sous-sols.

Dimanche matin, Fannie Crawford, une résidente de la rue, a cru revivre cet épisode une fois de plus. Près de 82 millimètres de pluie sont tombés sur la région cette journée-là. Aux alentours de 10h, l’asphalte s’est retrouvé sous l’eau, et ce, en moins d’une dizaine de minutes.

«C’est aussi arrivé au mois de février. Chaque fois qu’il pleut fort, c’est la panique, on vérifie la cave, on monte nos choses. Nos maisons sont à risque», peste Mme Crawford. Cette fois, l’eau ne s’est pas infiltrée jusqu’à l’intérieur et aucun de ses voisins n’a eu à déplorer de dégâts.

«Les pompiers ont passé deux heures à pomper l’eau de la rue, ajoute la citoyenne. On veut que la ville règle le problème. Ça n’était pas une tempête tropicale, ce n’était qu’une grosse averse!»

Le phénomène se produit également sur la rue Chesley et sur une portion de la rue Main. Daniel Doiron, résident de la rue Chesley, rapporte que le sous-sol de sa maison a été inondé à trois reprises entre 2019 et 2020.

«J’ai dû payer presque 10 000$ de ma poche pour nettoyer la maison», témoigne-t-il.

Le maire de Shediac, Roger Caissie, assure que la municipalité a dépensé près de trois millions $ pour remédier à la situation.

Une étude présentée en novembre 2020 par la firme Crandall Engineering a permis d’identifier les lacunes du système d’évacuation vieillissant dont plusieurs des conduites, trop petites, sont à risque de surcharge.

Plusieurs améliorations avaient été proposées pour éviter un refoulement d’eau en cas de grande tempête.

Par la suite, l’entreprise a installé sur les puisards de la zone des dispositifs conçus pour limiter la quantité d’eau pénétrant dans l’égout pluvial souterrain. Un ponceau amélioré et un fossé de débordement ont été ajoutés au système de fossés le long du sentier situé entre les rues Sébastien et Rachel.

«Ce fossé est conçu de sorte que lorsque l’eau s’accumule dans la rue, il y ait un chemin pour évacuer l’excès d’eau avant qu’il ne s’accumule à un niveau qui endommagerait la propriété», détaille Chris Gallant, ingénieur de projet chez Crandall Engineering.

Il s’agit de laisser l’eau s’accumuler dans la rue pour éviter la surcharge du système, précise-t-il.

«Les améliorations réalisées ont été conçues pour réduire la quantité d’eau entrant dans l’égout pluvial lors d’un événement de fortes pluies. Garder plus d’eau à la surface réduit les risques associés à la surcharge de l’égout pluvial, y compris le potentiel d’inondation du sous-sol.»

Roger Caissie indique que d’autres travaux sont planifiés. «Une fois qu’ils seront complétés, cela pourra résoudre le problème», affirme-t-il.

Il ajoute que le personnel municipal a reçu pour consigner de se préparer en cas d’avis de tempête en s’assurant que le système de drainage n’est pas bouché.

Selon Chris Gallant, le développement rapide de la ville et l’asphaltage des surfaces n’est pas étranger aux défis liés à l’écoulement de l’eau.

«Il y a de moins en moins de végétation et de plus en plus de stationnements, une étude plus globale serait nécessaire.»