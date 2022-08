Le français continue de décliner au N.-B.

Le recensement de 2021 de Statistique Canada montre une légère réduction du nombre et du poids des francophones au Nouveau-Brunswick. Leur proportion dans la population canadienne diminue également un peu.

Au quotidien, le français est la première langue parlée de 30% des habitants du Nouveau-Brunswick alors que l’anglais est celle de 69% des gens, selon le recensement de 2021 de Statistique Canada. Ces chiffres étaient respectivement de 32% et 68% en 2016, ainsi que de 34% et 66% en 2006.

À la maison, la proportion de personnes utilisant la langue de Molière dans la province est de 26%. Cette proportion était de 30% en 2006.

«Ce n’est pas une surprise. Le poids des francophones au Nouveau-Brunswick diminue, commente la titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les minorités francophones, Michelle Landry. Les projections l’avaient prévu.»

Elle souligne que la population utilisant surtout le français au quotidien dans la province s’est aussi réduite en nombre absolu de 2011 à 2021 (d’environ 9000 personnes).

«Il faut s’en inquiéter, car ça peut être dû à une transmission incomplète de la langue, au vieillissement et à la fréquence d’utilisation du français à la maison, liste la chercheuse. Il faut porter plus attention là-dessus.»

Mme Landry estime qu’il est difficile d’agir sur le poids et le nombre des francophones. L’immigration est néanmoins l’outil le plus efficace, selon elle.

«Il faudrait des programmes d’immigration qui aient des mesures compensatoires, comme une cible d’un tiers de francophones, précise-t-elle. Il faudrait aussi avoir des programmes réellement efficaces pour cibler les francophones dans les pays où la langue française est communément parlée, comme au Maghreb.»

En revanche, le taux de bilinguisme au Nouveau-Brunswick reste stable, à environ 33% depuis 2006. Il est plus élevé au Nord et dans le Sud-Est de la province, où un peu plus de la moitié de la population peut discuter en français et en anglais.

«C’est alarmant, réagit Mme Landry. La province pourrait avoir un taux bien plus élevé. On en parle depuis plusieurs années, pourtant ça stagne.»

La sociologue pense que les gouvernements échouent à mettre en place des programmes d’enseignement de français langue seconde efficaces.

Résultat, une grande majorité des Néo-Brunswickois, soit 58%, parle seulement anglais. Cette statistique était de 56% en 2006. À l’inverse, 8% de la population de la province est francophone unilingue. Cette proportion était de 10% en 2006.

Diversité présente

Mme Landry remarque par ailleurs que les effets de l’immigration se font sentir sur les caractéristiques des francophones du Nouveau-Brunswick. En 2016, 335 personnes ont déclaré parler français en plus d’une autre langue non officielle à la maison. Ce nombre était de 1350 en 2021.

La diversité a des répercussions linguistiques partout au pays. Le poids relatif des Canadiens parlant français de façon prédominante à la maison a un peu diminué depuis 2001 (passant de 22% à 19%), comme celui des anglophones (passant de 67% à 64%).

À Moncton par exemple, la langue principale utilisée au foyer par les gens n’ayant pas une langue officielle maternelle est l’arabe.

Canada anglais

Au Canada aussi l’érosion du français se poursuit, selon la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) du Canada.

L’anglais est la première langue officielle parlée par un peu plus de trois Canadiens sur quatre (76% en 2021). Le français est la première langue officielle parlée par un nombre croissant de Canadiens, mais la proportion qu’ils représentent a diminué de 1971 (27%) à 2021 (21%).

«Nous sommes 2 790 300 à parler le français dans neuf provinces et trois territoires. C’est une légère augmentation de 49 000 comparativement à 2016. Mais si le gouvernement fédéral avait atteint ses cibles en immigration francophone depuis 2008, nous serions au moins 2 860 000. C’est ce qui est frustrant: rien de ce qu’on voit aujourd’hui n’était inévitable», déplore la présidente de la FCFA, Liane Roy.

Le nombre de Canadiens qui parlent surtout français à la maison a augmenté au Québec, en Colombie-Britannique et au Yukon, mais a diminué dans les autres provinces et territoires.

«Il faut que le prochain Plan d’action pour les langues officielles soit véritablement un plan de relance pour la francophonie. Il faut une cible de rattrapage et de réparation en matière d’immigration francophone. Il faut une Loi sur les langues officielles modernisée qui vise la promotion et l’égalité du français avec l’anglais partout au pays», martèle Mme Roy.