Ventes toujours à la hausse: un début d’année prometteur pour Cannabis NB

Bien que les ventes du premier trimestre de l’exercice financier de Cannabis NB aient généré moins de revenus que celles de l’an dernier, il se vend pourtant de plus en plus de cannabis récréatif dans la province.

En décortiquant les données du premier trimestre de 2022-2023 de la société d’État, tout porte à croire que les ventes semblent avoir stagné au sein de la société d’État. La valeur des ventes a en effet atteint 19,7 millions $, une baisse 0,6% par rapport à la même période l’an dernier.

En 2019, ces ventes atteignaient 9,1 millions $. Elles bondissaient de 78,7% l’année suivante (2020) pour s’établir à 16,3 millions $, puis d’un autre 20,5% en 2021 pour atteindre 19,9 millions $. Du coup, après plusieurs mois de croissance, Cannabis NB a-t-elle finalement atteint un plateau au chapitre de ses ventes?

Les apparences sont trompeuses

Selon la vice-présidente de Cannabis NB, Lara Wood, le volume de vente a bel et bien été à la hausse et non à la baisse au cours des trois derniers mois. Pour ce trimestre, on parle entre autres de ventes d’environ 2,7 millions de grammes d’équivalent de fleurs séchées contre environ 2,5 millions de grammes d’équivalent de fleur sèche pour la même période de l’année dernière.

«Ce qui fait que le retour est moindre en termes d’argent, c’est que nous avons travaillé à baisser nos prix de vente au détail. Nous vendons donc plus, mais à un moindre coût. Ça donne l’impression que nos ventes sont à la baisse, mais ce n’est pas le cas», explique Mme Wood, notant que c’est le client au bout du compte qui en sort gagnant.

Elle note, par exemple, qu’à l’ouverture de Cannabis NB, le gramme de fleurs séchées se vendait entre 8$ et 9$. Aujourd’hui, la moyenne se situe davantage autour des 5$.

Profits accrus

Le nombre qui intéresse le plus Mme Wood demeure toutefois celui de la colonne des profits.

Ainsi, même si les ventes ont généré moins de revenus, Cannabis NB rapporte tout de même avoir accru ses profits comparativement au premier trimestre de 2021.

Le bénéfice net du trimestre s’élève en effet à 4,1 millions de dollars, soit 16,3% de plus que le bénéfice net de 3,5 millions de dollars enregistré au premier trimestre de l’année précédente. En 2020, le bénéfice était de 1,4 million $.

Cette situation s’explique en grande partie, selon elle, par les négociations de Cannabis NB avec ses fournisseurs. Le marché étant en constante évolution, l’organisation réussit désormais à s’approvisionner en cannabis à un plus faible coût, ce qui lui permet d’abaisser son prix pour le consommateur tout en ayant une plus grande marge de profitabilité.

«Au début de la légalisation, il y avait moins de fournisseurs, donc c’était plus difficile de négocier de bons prix. Aujourd’hui, il y a beaucoup plus de producteurs ce qui fait que nous avons davantage d’options. Nous pouvons donc négocier de meilleurs prix pour nous et passer une partie de cette épargne à nos consommateurs tout en conservant une marge de profit acceptable», ajoute Mme Wood.

En position de croissance

Si elle concède qu’un jour la croissance de Cannabis NB risque fort bien de ralentir et que les ventes se stabiliseront jusqu’à l’atteinte d’un plancher, Mme Wood estime que la société d’État n’est pas encore rendue à ce stade. Selon elle, tous les marchés n’ont pas encore été développés.

«Nous sommes toujours en position de croissance en ce moment, mais c’est certain que la courbe (de croissance) va finir par être moins prononcée avec les années. Cela dit, il y a encore beaucoup de contrebande en vigueur dans la province, donc il y a toujours là une occasion de rapatrier cette clientèle», explique-t-elle.

Mme Wood souligne également que Cannabis NB travaille toujours à rendre ses produits plus accessibles aux clients.

C’est notamment pourquoi de nouvelles succursales ont récemment ouvert leurs portes, soit à Woodstock, Grand-Sault et Riverview.

Deux autres succursales – une à Moncton et l’autre à Saint-Jean – doivent également ouvrir au cours des prochains mois. Aussi, à l’automne, Cannabis NB autorisera des détaillants du secteur privé à ouvrir des commerces sous leur propre bannière.

Ceux-ci obtiendront ainsi une licence pour vendre les produits offerts par Cannabis NB.

Une dizaine de nouveaux emplacements du genre devraient ainsi voir le jour.

En bref…

Au cours de son premier trimestre, Cannabis NB rapporte des augmentations au niveau des ventes de concentrés (+15,3%), de comestibles (+58,9%) et de produits topiques (un impressionnant +154%) comparativement au premier trimestre de 2021.

On assiste par ailleurs à des baisses au chapitre des ventes de fleurs séchées (-11,0%), des extraits (-23,6%) et des accessoires (-13,4%).

À noter que les ventes en succursale ont pour leur part gagné du terrain sur le marché en ligne déjà peu populaire (seulement 0,8%).