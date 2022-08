2,3 millions $ pour remettre à neuf la piste d’athlétisme à Memramcook

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

Les gouvernements fédéral, provincial et municipal investissent respectivement 1,2 million $, 498 000$ et 602 000 $ à la réfection de la piste d’athlétisme derrière l’école et l’aréna à Memramcook.

Le ministre des Affaires intergouvernementales, de l’Infrastructure et des Collectivités, Dominic LeBlanc, ainsi que le ministre provincial de l’Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de la Société de développement régional, Gary Crossman, de même que le maire de Memramcook, Maxime O. Bourgeois, ont annoncé le financement conjoint de 2,3 millions $ jeudi à l’aréna Eugène Gene LeBlanc à Memramcook.

Les trois représentants gouvernementaux croient que la remise en état d’une piste multifonctionnelle et intergénérationnelle permettra aux résidents de Memramcook de rester actifs en toute sécurité.

«Ce financement permettra au Village de Memramcook d’améliorer la piste, l’éclairage, le drainage et d’autres infrastructures reliées à cet atout important», a mentionné le ministre et député fédéral de Beauséjour, Dominic LeBlanc.

Lors d’une rencontre récente avec le maire de Memramcook, le député fédéral dit avoir été frappé par l’urgence d’agir en raison de la tenue de la Finale des Jeux de l’Acadie en 2023 à Memramcook. «Nous avons un échéancier quand même assez restreint pour réaliser cet important projet», de dire le ministre LeBlanc lors de sa présentation.

Le maire de Memramcook, Maxime O. Bourgeois, a ajouté que la piste sera prête à temps pour la prochaine Finale des Jeux de l’Acadie. «On est confiants, a-t-il indiqué. C’est assez éminent, les travaux devraient commencer très bientôt, si ce n’est pas déjà commencé et ils devraient être terminés avant l’hiver.»

«Le fait de disposer d’une infrastructure adéquate permettra à la communauté d’organiser et de tenir des événements et des compétitions dans la région, ce qui contribuera à l’économie», a exprimé le ministre provincial Gary Crossman.

Le maire de Memramcook se réjouit de cette annonce. «La municipalité est très reconnaissante aux gouvernements provincial et fédéral pour leur contribution essentielle à la réalisation de ce projet d’envergure, a-t-il déclaré. Leur engagement précieux auprès des régions rurales dans le développement d’infrastructures communautaires durables saura améliorer la santé et la qualité de vie des résidents de Memramcook et des environs.»

Il a mentionné que le manque de trottoirs et d’accotements en bordure des rues rendait difficile et même dangereux le transport actif dans la communauté. Les résidents pourront alors marcher sur la piste multifonctionnelle en toute quiétude.

«Ce seront les gens de tous les âges qui vont bénéficier d’une piste, a ajouté le ministre Dominic LeBlanc. Dans un village comme Memramcook, marcher le long du chemin est peut-être plus dangereux que d’aller marcher avec des amis autour d’une piste. C’est plus sécuritaire, il y a moins de risques d’accident. Alors moi j’étais bien content que le Village ait soumis une demande.»

«On voulait définitivement une piste de haute qualité pour nos jeunes, a mentionné le maire de Memramcook, en rapport à la 41e Finale des Jeux de l’Acadie. Pour la première fois depuis 35 ans, plus de 40 000 visiteurs sont attendus dans la région pour ce grand rassemblement.»

Une fois les travaux terminés, les élèves de l’école Abbey-Landry qui se trouve à proximité ainsi que les résidents de tous âges bénéficieront d’un espace où ils pourront se réunir et rester en forme.

Le financement du fédéral dans le projet provient du Fonds pour le transport actif.