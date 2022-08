Bras de fer entre homardiers et transformateurs

Les pêcheurs néo-brunswickois de la zone 25 menacent de retirer leurs casiers de l’eau s’ils n’obtiennent pas un meilleur prix pour leurs prises.

Les homardiers du Nouveau-Brunswick qui pêchent dans le détroit de Northumberland sont à cran.

D’après eux, le prix offert pour leurs prises ne suffit pas à couvrir les coûts d’exploitation de leurs entreprises de pêche.

Afin de protester contre ce qu’ils estiment être une situation intenable, la grande majorité des quelque 200 bateaux des homardiers néo-brunswickois de la zone 25 sont restés amarrés jeudi matin.

Afin de faire entendre leur voix auprès des transformateurs de homard, environ 200 personnes se sont réunies en matinée devant les bureaux de l’Union des pêcheurs des Maritimes (UPM).

Jeudi, le prix offert aux pêcheurs pour une livre de homard oscillait entre 4,50$ et 5,50$.

«Les pêcheurs sont quand même assez tendus, explique Luc LeBlanc, conseiller aux pêches à l’UPM. C’est impossible pour une entreprise de pêche d’être rentable avec 4,50$ la livre, le seuil de rentabilité est à 6$. Donc il faudrait un prix d’achat au-dessus de ce chiffre, idéalement ce serait 7$.»

Plusieurs pêcheurs rencontrés par le journal ont dit s’être entendus pour mettre fin à leur saison si les choses restent ainsi. C’est notamment le cas de Stéphane Jaillet.

Stéphane Jaillet songe à mettre fin à sa saison de pêche dès la semaine prochaine si le prix offert aux pêcheurs n’atteint pas 6$ la livre de homard. – Acadie Nouvelle : Justin Dupuis

«Ça va durer tant qu’on n’a pas un prix raisonnable, 4,50$ ce n’est pas acceptable. Moi, si on n’a pas au moins 6$, je sors mes cages. Ce n’est pas vrai que je vais prendre de l’argent que j’ai fait l’année passée pour payer cette saison», dit M. Jaillet, un pêcheur de St-Édouard, près de Bouctouche.

Son collègue, Daniel, abonde dans le même sens.

«Les pêcheurs sont en crise, on est pris dans une situation où nos dépenses ont augmenté drastiquement et le prix offert pour le homard des pêcheurs a baissé. Si le homard reste à ce prix, on va ramasser nos casiers et les remettre sur la côte», lance-t-il.

Denis «Rocky» Surette, un autre pêcheur de St-Édouard, explique que les homardiers demandent tout simplement de trouver un terrain d’entente qui conviendra à toutes les parties. La perspective d’une saison écourtée ne l’inquiète pas.

«Si les boys commencent à le faire et que c’est ce qu’il faut, c’est ce que j’vais faire moi aussi. Pourquoi sortirait-on du homard pour faire zéro profit? Ça ne le fait pas. La ressource est en santé, il y a beaucoup de petits homards et de femelles, donc on va les laisser là, ils seront encore là l’année prochaine», relativise M. Surette.

Les homardiers ont aussi dit être frustrés par ce qu’ils estiment être un manque de communication de la part des transformateurs. Stéphane Jaillet déplore par exemple qu’ils aient attendu une semaine après le début de la pêche avant de communiquer le prix d’achat.

«Ils savaient le prix, ils ne voulaient pas en parler parce qu’ils voulaient du homard. S’ils nous avaient dit avant la pêche que ce serait 4,50$, on n’aurait pas mis une trappe à l’eau», avance-t-il.

L’association des transformateurs se défend

Invitée à commenter la situation, l’Association des transformateurs de homard des Maritimes a dit comprendre les frustrations des homardiers. Elle a toutefois rappelé que les coûts d’exploitation ont aussi beaucoup augmenté pour les usines de transformation.

«La réalité, c’est que l’on a un marché qui est fortement en recul par rapport à l’an dernier et c’est une situation semblable à celle observée pour d’autres espèces, comme le crabe, même si c’est un peu moins grave, dit Nathanaël Richard, directeur général de l’association. On a de bonnes raisons de penser que ça va continuer à se dégrader dans les semaines et mois à venir, donc les perspectives ne sont pas très bonnes.»

Depuis ce printemps, les indicateurs du marché pour le homard transformé n’ont cessé de chuter de semaine en semaine, une diminution de l’ordre de 35% à 40%. D’après l’UPM, il serait logique que les homardiers connaissent une baisse du prix d’achat de la même proportion.

«Les pêcheurs accepteraient une rémunération de 30% à 40% de moins que celle de l’année passée, sauf qu’on est bien en dessous de ça tout de suite. Il est là, le problème», analyse Luc LeBlanc.

Nathanaël Richard rétorque toutefois que ce sont les transformateurs qui assument tous les risques associés à l’imprévisibilité du marché.

«Une usine, même de taille moyenne, achète chaque jour un demi-million de dollars de homard dans l’espoir de le transformer et de le vendre, mais on ne sait pas ce que le marché va faire dans une semaine ou un mois, les prix pourraient encore chuter. Le pêcheur est payé d’une semaine à l’autre, mais nous, on doit assumer les risques associés à l’imprévisibilité.»

La menace de mettre fin à la saison de pêche aura peu d’impact sur la situation, ajoute M. Richard.

«Je respecte leur décision de ne pas sortir aujourd’hui (jeudi), mais honnêtement, ça pourrait être contre-productif. Si ça traîne pendant des semaines, vu les conditions du marché, mon inquiétude c’est qu’il y a des usines qui vont décider de fermer pour la saison puisqu’elles n’ont aucune prévisibilité sur l’approvisionnement. Si les choses en viennent là, ça ne va pas aider les pêcheurs», prédit-il.

En fin de journée, plusieurs sources ont indiqué au journal que de nombreux pêcheurs reprendront la mer vendredi matin.