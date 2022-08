Huberte Gautreau sera honorée par la SANB

Huberte Gautreau, une ardente militante des droits de la personne et de la promotion de l’égalité des sexes, est la récipiendaire 2022 du Prix Albert-M.-Sormany.

Cette récompense est octroyée depuis 1994 par la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB) et vise à souligner l’importante contribution d’une personne au développement de la communauté acadienne au Nouveau-Brunswick.

Infirmière de profession, la féministe originaire de Moncton est reconnue pour son ardent désir de justice sociale.

Cette soif d’égalité et de justice sociale a mené Mme Gautreau dans différents pays à, notamment aux États-Unis, en République démocratique du Congo, au Togo, au Cameroun et au Pérou, où elle a œuvré pour la santé et les droits de la personne.

La lauréate du prix de la SANB est l’une des cofondatrices au début des années 1980 du Carrefour pour femmes, une maison de transition qui vient en aide aux victimes de violence familiale et d’agression sexuelle dans le Sud-Est.

Elle est aussi l’une des pionnières de la première Marche mondiale des femmes en 2000 et a coprésidé le comité provincial qui a mobilisé plus de 150 Néo-Brunswickoises qui se sont rendues aux Nations Unies à New York pour dénoncer la pauvreté et la violence faite aux femmes.

Elle a de plus été présidente de la Coalition pour l’équité salariale du Nouveau-Brunswick de 2001 à 2003 et de 2008 à 2009, année de l’adoption de la Loi sur l’équité salariale au sein de la fonction publique provinciale.

En plus du Prix A.-M.-Sormany, Mme Gautreau a reçu en 1995 le Prix des droits de la personne du Nouveau-Brunswick

«La contribution de Mme Gautreau à la cause de la justice sociale au Nouveau-Brunswick est tout simplement inestimable», a affirmé par voie de communiqué Sue Duguay, la vice-présidente de la SANB.

«Une femme brillante et infatigable, Mme Gautreau incarne parfaitement les valeurs que ce prestigieux prix souhaite célébrer», a ajouté la dirigeante de l’organisme acadien

Le Prix Albert-M.-Sormany sera remis par la SANB vendredi à Memramcook, lors de l’Omnium de l’Acadie, un tournoi de golf qui a pour but d’amasser des fonds pour le Fonds de l’Avenir de la SANB.