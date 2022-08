Le port de Belledune se lance dans la production d’hydrogène «vert»

D’ici 2027, le port de Belledune prévoit la construction d’une nouvelle usine d’hydrogène dit «vert», en utilisant d’abord de l’énergie «propre» puis renouvelable. Confronté à la fermeture de la fonderie et à la fin programmée du charbon, Belledune tente de convertir son activité industrielle vers les énergies d’avenir.

Pour se préparer doucement à la fin des activités de la centrale à charbon, le port annonce un nouveau projet de production d’hydrogène qui devrait aboutir en 2027, si tout se déroule comme prévu.

«C’est un nouveau chapitre, on veut continuer le développement industriel», explique Denis Caron, PDG du Port de Belledune, en rappelant que la fonderie fermée en 2019, représentait une des principales sources de C02 de la province, mais aussi des revenus importants pour le port.

La direction souhaite aujourd’hui profiter des infrastructures et de l’emplacement stratégique de Belledune pour répondre à la demande d’énergie verte.

Le port a donc conclu une entente de principe avec la société américaine Cross River Infrastructure Partners pour aménager une installation de production d’hydrogène, à partir d’énergie propre.

En effet, l’hydrogène est aujourd’hui largement utilisé pour le raffinage du pétrole, mais est alors produit à partir de gaz naturel, entraînant d’importantes émissions de gaz à effet de serre (GES).

Un important défi

Pour son projet, Belledune prévoit un procédé en deux étapes, avec d’abord l’utilisation de 200 mégawatts (MW) de puissance garantie propre, c’est-à-dire moins polluante que les autres sources d’énergies, à l’instar du nucléaire souvent considéré comme peu émetteur de CO2.

L’administration portuaire pense ensuite étendre sa capacité de production, en utilisant les énergies renouvelables, par nature inépuisables comme le solaire ou la biomasse.

«Énergie NB a environ 300 MW d’énergie éolienne, elle a de l’hydroélectricité et elle en achète au Québec. Donc toutes ces sources vont garantir que le port pourra utiliser 200 mégawatts d’énergie propre et s’il a besoin de plus d’énergie, alors Énergie NB devra, je l’espère, s’associer à d’autres entreprises et produire plus d’énergie renouvelable», analyse

Louise Comeau, directrice du programme Solutions au Conseil de conservation du Nouveau-Brunswick.

Le port souhaite ainsi devenir un centre de transition énergétique, en attirant avec ce projet de nouveaux sites industriels.

«On peut importer des matériaux et ajouter de la valeur ajoutée grâce à l’hydrogène, comme pour l’acier par exemple», projette déjà Denis Caron.

Une demande importante

Une dizaine de projets similaires seraient à l’étude en Atlantique, dont deux se rapprochent particulièrement du projet de Belledune. Le premier, en Nouvelle-Écosse, vise à convertir l’installation de stockage de combustibles de Point Tupper en site de production d’hydrogène et d’ammoniac vert.

Le second, encore au stade de projet, concerne Stephenville, à Terre-Neuve-et-Labrador, où des représentants du port de Belledune se rendront pour la signature d’un accord sur l’hydrogène entre le chancelier allemand Olaf Scholz et le premier ministre canadien Justin Trudeau.

«Il va y avoir beaucoup de concurrence pour les énergies renouvelables et beaucoup de demandes pour en construire davantage», prévoit Louise Comeau, du Conseil de conservation du NB, en appuyant néanmoins ces reconversions.

La spécialiste en changement climatique et énergie appelle tout de même les porteurs de projets à ne pas reproduire les erreurs du passé.

«Il faut faire en sorte que les communautés aient leur mot à dire sur l’emplacement des projets et de s’assurer non seulement de leur participation, mais aussi des avantages communautaires qui accompagnent ces projets.»

Un souhait qui semble pour l’instant sur la bonne voie. Associés au projet du port de Belledune, Terry Richardson, chef de la Première Nation de Pabineau, a exprimé par communiqué son «plaisir de soutenir le Port sur la voie de la création d’une industrie propre», et s’est montré «impatient d’assister à son épanouissement et à la création de possibilités de partenariats, de développement économique et d’emploi pour les Autochtones».