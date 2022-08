Le recrutement progresse chez Horizon

Le réseau de santé Horizon récolte les fruits d’efforts accrus en matière de recrutement de personnel soignant. Près de 1300 professionnels ont pu être embauchés depuis le début d’avril.

L’organisation a embauché autant de personnes en moins de cinq mois qu’elle le fait habituellement sur une année complète. Pas moins de 240 infirmières et infirmiers immatriculés, 163 infirmières et infirmiers auxiliaires autorisés et 288 préposées et préposés aux soins des patients sont entrés en fonction depuis le 1er avril.

Margaret Melanson, devenue PDG par intérim après le congédiement du Dr John Dornan le mois dernier, se félicite de ces résultats.

Elle promet des changements positifs sur le terrain «au cours des prochaines semaines», mais reconnaît que les embauches devront se maintenir à ce niveau pendant plusieurs années pour maintenir les services de santé à un niveau désirable.

Gail Lebel, vice-présidente aux ressources humaines et dirigeante principale des ressources humaines, explique que son département a revu ses pratiques, après avoir constaté qu’«afficher un poste et prier» ne fonctionne pas.

«Le recrutement a évolué vers une approche marketing et commerciale, une plus forte présence sur les réseaux sociaux, et davantage de dialogue avec les potentielles recrues», souligne-t-elle.

Depuis juin, Horizon offre une récompense aux personnes qui recommandent des infirmières immatriculées prêtes à travailler dans ses établissements. Celle-ci s’élève à 1000$, et peut atteindre 2000$ si la nouvelle recrue accepte un poste dans une unité de soins intensifs ou dans l’un des services d’urgence. Ce programme est voué à s’élargir, assure Mme Lebel.

Le réseau compte désormais 160 partenariats avec des établissements d’enseignement et de formation au Canada et à l’étranger, et entend travailler davantage avec les communautés rurales pour attirer et retenir du personnel.

Un incitatif de 5000$ est d’ailleurs offert aux infirmières immatriculées qui acceptent de combler un poste dans la région de St. Stephen, Grand Manan, Perth-Andover, Miramichi, Oromocto, Sussex, Waterville ou Sackville, auquel peut s’ajouter une aide de déménagement allant de 1500$ à 5000$ selon la provenance de la recrue.

Margaret Melanson note que les efforts de rétention se concentrent sur l’Hôpital de Moncton où le problème d’engorgement du service d’urgence est le plus aigu. Une révision des procédures est en cours pour tenter d’alléger certains protocoles sanitaires en place depuis plus de deux ans.

«Au cours des derniers mois, notre personnel a subi beaucoup de stress en raison de la COVID-19, du besoin continu de porter des équipement de protection individuelle et des divers protocoles de contrôle des infections qui ont dû certainement fatigué notre personnel, dit-elle. Et nous savons que les postes vacants ont certainement exercé une pression sur notre personnel.»

Pour limiter les départs, il faudra aussi promouvoir un environnement de travail positif où les employés se sentent soutenus et écoutés et offrir un horaire flexible, estime Gail Lebel.

Horizon a pour l’instant atteint 36% de son objectif d’embaucher 708 infirmières immatriculées durant l’exercice financier 2022-2023. Le réseau de santé promet des mises à jour régulières sur le sujet et annonce que des données concernant le recrutement de personnel infirmier seront bientôt publiées «en temps réel» sur son site internet.