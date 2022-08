Séries de vols dans le Sud-Est: quatre ans et demi de prison pour un homme de Kent

Un homme de 34 ans, de Saint-Édouard-de-Kent, a été condamné à quatre ans et demi de prison à la suite d’une série d’introductions par effraction survenues à Moncton et à Upper Coverdale.

Les 6 et 7 février, des agents du Service régional de Codiac et du District du Sud-Est de la GRC sont intervenus dans plusieurs signalements d’introduction par effraction, de tentatives d’introduction par effraction et de vols dans les secteurs de Moncton et d’Upper Coverdale.

Après avoir ouvert une enquête, la police a lancé un mandat d’arrestation contre un homme en lien avec les introductions par effraction et les vols. Le 8 avril, des agents du Service régional de Codiac de la GRC se sont rendus sur les lieux d’une introduction par effraction en cours et y ont arrêté un homme de 34 ans.

Le 27 mai, Denis Marc Savoie a comparu en cour provinciale à Moncton, où 22 accusations ont été déposées contre lui. Il a été placé en détention.

Le 15 août, il a comparu de nouveau et il a été condamné à quatre ans et demi de prison.

«Ce genre d’incidents a des conséquences graves sur les citoyens et leur sentiment de sécurité», déclare le sergent d’état-major Dave MacDonnell du Service régional de Codiac de la GRC.