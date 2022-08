Centre-ville de Campbellton: un pont ferroviaire irrite certains conducteurs

En dépit d’une signalisation indiquant clairement la hauteur de la structure, plusieurs camionneurs et chauffeurs de véhicules récréatifs (VR) s’aventurent sous le pont ferroviaire de la rue Subway à Campbellton. Et la plupart du temps, ils y demeurent coincés ou endommagent leur véhicule.

Faut-il améliorer la signalisation afin d’éviter ce genre d’incidents?

Le sujet a été apporté à l’ordre du jour du comité des finances du conseil municipal de Campbellton plus tôt cette semaine. Il faisait suite à une lettre d’un propriétaire de VR furieux d’avoir abîmé son engin après s’être engagé sur cet axe routier.

Réunis en comité de finances, les élus se sont penchés sur la question afin de voir s’il était possible d’améliorer la signalisation avertissant la présence du pont et sa hauteur.

La structure sur laquelle passent régulièrement les trains du CN et de VIA Rail est haute de 3,8 m (ou 11,8 pieds). Ces dimensions sont indiquées de chaque côté. Des panneaux indiquant les risques de collisions sont également visibles, tout comme une bande peinte en jaune et noir.

Les enseignes sont-elles suffisamment claires? Devraient-elles être sur la structure ou avant celle-ci? Devrait-on songer à installer des lumières clignotantes, ou même tout simplement interdire l’accès aux camions et VR à cette route?

Selon certains commentaires rapportés à la Ville, la présence d’un trop grand nombre de panneaux routiers dans ce secteur accroîtrait la confusion des chauffeurs. Les indications GPS n’indiqueraient pas non plus la présence d’un pont ayant une hauteur maximale.

Le conseiller Brent Babcock a avoué ne pas avoir un grand capital de sympathie envers les usagers qui ont abîmé leur véhicule. Selon lui, ceux-ci ont une grande part de responsabilité dans leur malheur.

«Et il me semble que si j’étais le propriétaire de l’un de ces engins qui valent une fortune, j’y penserais à deux fois avant de m’aventurer dans un tel tunnel sans en avoir vérifié la hauteur. C’est le gros bon sens», a-t-il lancé.

Celui-ci a tout de même voté en faveur de la résolution favorable à ce que le conseil mandate une firme d’ingénierie afin qu’elle soumette des idées afin d’améliorer la signalisation dans cette zone ou pour y diminuer les risques d’accident.