Fusionner Vitalité et Horizon serait une erreur, selon deux experts

Le groupe de pression Égalité Santé en français craint une fusion des deux réseaux de santé du Nouveau-Brunswick. Deux chercheurs, l’une francophone l’autre anglophone, identifient les avantages et les inconvénients d’une telle réforme. Leur conclusion est claire.

Fusionner les réseaux Vitalité et Horizon serait une erreur. C’est l’avis de la chercheuse en gestion des services de la santé à l’Université de Moncton, Stéphanie Collin, et du professeur d’économie et de sciences politiques à l’Université du Nouveau-Brunswick, Herbert Emery.

«Il y a deux raisons principales à la fusion d’entités. Premièrement, les économies d’échelle dans l’administration (employer un administrateur au lieu de deux, par exemple). Deuxièmement, la facilité du contrôle des coûts», liste M. Emery, un ancien directeur du programme de politiques en santé de l’Université de Calgary.

Il estime que le gouvernement du Nouveau-Brunswick aurait peu d’économies à faire en diminuant le nombre de responsables des tâches administratives en santé grâce à une fusion.

Mme Collin a par ailleurs montré que la réduction du nombre de régies de huit à deux en 2008 a stabilisé les dépenses en santé de la province. Cette mesure a fait passer l’augmentation annuelle des dépenses publiques en soins comparée à la croissance du budget de la Santé de plus de 8% à 1% entre 2008 et 2015.

«Le contrôle des coûts a été interprété comme une bonne chose, mais c’est ce qui a créé le problème que nous avons dans le système maintenant, réagit M. Emery. C’était une façon non durable de maintenir l’accès aux soins, parce que nous ne regarnissions pas la force de travail et n’investissions pas dans les technologies comme les dossiers médicaux numériques.»

Il souligne qu’un contrôle des coûts associé à une centralisation sans égard à la grande liberté nécessaire aux gestionnaires locaux est encore pire.

«Si vous faites trop de contrôle de coûts, comme ils l’ont fait en Alberta quand ils sont passés à une seule région de santé et que des hôpitaux attendaient des autorisations pour changer une ampoule électrique, vous avez l’impression de gagner en efficacité, alors que vous ne fonctionnez pas à plein rendement», illustre M. Emery.

Bref, le Nouveau-Brunswick a plus à perdre qu’à gagner dans une fusion de ses deux régies de santé, selon lui.

Perdre du temps

«Quand on réorganise un système gros et complexe, qu’on décide qui est le nouveau PDG, qui sont les nouveaux membres du conseil d’administration (CA) et qui sont les nouveaux gestionnaires, on doit attendre au moins deux ans avant que l’entité puisse faire quoi que ce soit à son plein potentiel. Nous ne pouvons peut-être pas nous permettre ça actuellement», dit-il.

Pour Mme Collin aussi, le gouvernement perdrait un temps précieux s’il fusionnait Vitalité et Horizon.

«Pendant l’implantation de la fusion, les groupes de pression de la société acadienne vont se manifester, assure celle qui a étudié les mobilisations militantes au moment de la réforme en santé de la fin des années 2000. Il y aurait une contestation populaire de gens qui iraient jusqu’au bout.»

La chercheuse souligne en outre que la littérature scientifique montre que les changements structuraux ont des chances d’échouer à améliorer la qualité des soins.

«La preuve, c’est qu’entre 2008 et maintenant, le rendement du système de santé ne s’est pas amélioré au Nouveau-Brunswick», assène-t-elle.

Contourner ses lois

Son étude parue en 2020 en collaboration avec Stéphane Robichaud met en évidence un facteur principal qui explique cette inertie: le manque de respect des mécanismes de gouvernance prévus dans la Loi sur les régies régionales de la santé.

«Je n’ai pas de mots pour décrire la situation actuelle, rit Mme Collin. Le gouvernement fait une loi pour définir le rôle de chacun, mais les contourne. C’est incroyable!»

Elle pense que si Blaine Higgs a mis sous tutelle Vitalité et Horizon, c’est parce que son gouvernement et les précédents ont échoué à faire confiance aux CA des deux réseaux de santé. Ils ont préféré nommer des présidents et des membres non élus proches de leur parti politique ainsi que manquer de transparence et d’imputabilité.

«On n’a pas toujours offert la possibilité aux CA des régies d’aller où ils voulaient afin de répondre aux spécificités des citoyens sur leur territoire, déplore la chercheuse. On doit décentraliser le pouvoir et laisser le local s’organiser pour avoir des modèles de soins qui répondent à ses besoins.»

Elle conseille aussi au gouvernement de mieux dialoguer avec la société civile, à l’image de ce qu’il a fait lors de la réforme de la gouvernance locale.

«Les citoyens ont pu s’exprimer lors de consultations avant la publication du plan de santé, rappelle Mme Collin à propos de la stratégie publiée en novembre 2021. C’était un bel exemple. J’ouvrirais davantage la discussion, peut-être aux associations professionnelles, aux syndicats, etc.»

M. Emery conseille de pousser Vitalité et Horizon à collaborer encore mieux, grâce à des incitatifs.

«Il pourrait aussi y avoir un financement fondé sur l’activité, pour les hôpitaux par exemple, suggère-t-il aussi. On verrait alors une forme de compétition entre les deux régies. Si Vitalité a une meilleure performance, le réseau pourrait voir son budget augmenter aux dépens d’Horizon.»