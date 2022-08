Incendie dans une scierie de Haute-Aboujagane: les 70 emplois sont sauvés

Quelques jours après l’incendie, le copropriétaire de la manufacture GL Wood Products de Haute-Aboujagane, Guy Donelle, confirme le maintien des 70 emplois à temps plein de l’entreprise.

Guy Donelle était très optimiste jeudi matin. Il venait tout juste de rencontrer ses 70 employés. Il souhaite reprendre les opérations aussitôt que possible.

«On a eu une rencontre ce matin avec les employés. On a pris une photo de groupe. On est résilient», indique Guy Donelle.

«On va certainement reconstruire, dit-il en riant. Je reconstruirais samedi matin si on avait la permission.»

Le copropriétaire tenait à donner l’heure juste sur ce qui s’est passé et ce qu’il entrevoit pour l’avenir.

Il confirme d’abord que l’incendie était d’origine accidentelle.

«Dans notre région, il faut s’assurer de le dire», mentionne-t-il, faisant référence à la vague d’incendie criminels qui frappe la région de Beaubassin-Est et Cap-Pelé depuis plusieurs mois.

Il était 14h15 mardi, quand l’incendie s’est déclaré.

«J’ai un pompier volontaire qui travaille ici et on a fait toutes les démarches nécessaires pour essayer d’éteindre le feu», explique-t-il.

Selon ses propos, l’incendie a pris naissance dans un broyeur, communément appelé «grinder».

«C’est ça qui défait notre bois. C’est probablement là que le feu a débuté, dit-il. On a des convoyeurs qui vont dans un entrepôt pour les résidus de biomasse. C’est certain que le morceau qui a probablement chauffé s’est rendu dans mon entrepôt de résidus, et c’est là que le feu a commencé.»

De là, pour 10 à 15 minutes, des employés ont essayé de combattre l’incendie qui était entouré d’éléments inflammables, dont le bois, ce qui a alimenté le brasier qui, à certains moments, pouvait atteindre jusqu’à 100 pieds de hauteur.

Le copropriétaire se veut reconnaissant envers les brigades de pompiers de Beaubassin-Est, Cap-Pelé, Shediac, Memramcook, Cocagne, Saint-Antoine et Dieppe qui selon ont sauvé son entreprise.

«Je suis un brin philosophique, mais une journée après la fête nationale des Acadiens, nous avions sept communautés acadiennes qui sont venues en aide à une entreprise de 70 employés.»

Il y avait d’après lui une bonne centaine de pompiers sur place. Il admire d’ailleurs le courage de certains d’entre eux.

«Des gens qui viennent juste de commencer la pêche, qui se sont levés à 3h du matin, ont été pêcher jusqu’à 14h, puis à 15h ils étaient ici avec leur équipement de pompier et ont aidé à sauver 70 emplois. Ils étaient encore ici à 22h, 23h», raconte Guy Donelle à propos de certains pompiers volontaires.

«On est en train de faire des analyses pour savoir si on peut reprendre nos activités lundi. Présentement, j’entrevois de voir mes employés au poste lundi, mais, écoute, nous avons les assureurs qui s’en viennent, on veut être sûr que le reste du bâtiment est sécuritaire», explique le porte-parole de l’usine incendiée.

«Je suis assis à mon bureau, à 20 pieds d’un feu qui était près de 100 pieds de haut, admet Guy Donelle. – Acadie Nouvelle: Mario Tardif

Pertes considérables

Les pertes ne sont pas totales, mais considérables.

«C’est sûr que ça dépasse le million de dollars et plus», informe le copropriétaire.

«On a facilement 60% de pertes, équipement et bâtiment, avance-t-il. Mais souvent on peut faire avec 40%. Je suis très persévérant pour dire qu’avec le 30% ou 40 % qui reste, on est capable de faire des miracles pour les prochains six mois à neuf mois», affirme l’homme d’affaires.

«De ce que je vois, avec l’équipement et les bâtiments qui restent, je peux satisfaire mes clients, qui est numéro deux. Numéro un, ce sont mes employés, numéro deux ce sont les clients», poursuit l’homme d’affaires.

C’est selon lui, le moment était bien mal choisi pour être victime d’un incendie durant ce qu’il appelle une «pandémie de construction», car c’est plus difficile de trouver les ressources, les matériaux nécessaires et les gens pour reconstruire.

«Ça faisait deux ans que j’attendais un équipement que j’avais acheté aux États-Unis, j’ai attendu deux ans à cause de la pandémie, confie Guy Donelle. Je l’ai reçu ily a quatre mois, puis il a brûlé, confie-t-il. Est-ce que je vais avoir des défis? Certainement.»

Il avoue qu’il faut être visionnaire.

«L’avenir est prometteur pour GL Wood Products. Ce n’est pas un petit recul qui va changer notre vision», ajoute-t-il.

«Il faut être conscient que les moulins qui font de la fabrication avec du bois, qu’on est très vulnérables», assure le porte-parole de l’entreprise.

La mairesse se réjouit

La mairesse de Beaubassin-Est, Louise Landry, avait déjà parlé avec le copropriétaire de GL Wood Products, tôt jeudi matin.

«C’est une excellente nouvelle, dit-elle au sujet des emplois sauvés, surtout avec les coups difficiles qu’on a eus avec la série de feux sur notre territoire. Donc c’est très rassurant de savoir que les employés pourront retourner au travail très bientôt.»

Elle donne elle-aussi crédit aux nombreux pompiers qui ont contribué à sauver l’entreprise. Louise Landry mentionne également être impressionnée par la résilience de sa communauté.