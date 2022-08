La GRC croit qu’une Néo-Brunswickoise disparue depuis un an serait décédée

Le Détachement de Keswick de la GRC sollicite l’aide de la population pour retrouver une femme de 38 ans originaire de Fredericton qui est disparue depuis maintenant un an.

Kari Lynn Rose Campbell a été vue pour la dernière fois le 19 août 2021, à l’extérieur d’une résidence du chemin Lower Durham, à Durham Bridge. Sa disparition a été signalée à la Force policière de Fredericton le 22 août 2021.

Peu après, l’enquête a été confiée au Détachement de Keswick de la GRC. Celui‑ci a fait le suivi de plusieurs renseignements pour tenter de retrouver Kari Lynn Rose Campbell, mais il n’y est pas encore parvenu.

«Personne n’a vu Kari ou n’a eu de nouvelles d’elle depuis le 19 août 2021», dit le caporal Kevin Jones.

«Pour cette raison, la police croit que la femme pourrait être décédée. L’enquête se poursuit; nous cherchons toujours à retrouver Kari. Nous avons besoin de votre aide: si vous avez de l’information qui pourrait nous aider, communiquez avec la police.»

La dernière fois qu’elle a été vue, Mme Campbellton portait un chandail gris, un jean bleu, des chaussures bleues Under Armour et elle avait un sac à main brun. Elle mesure environ 157 cm (5 pi 2 po) et pèse environ 54 kilos (120 livres). Elle a les cheveux bruns, mi-longs, et les yeux bleus. Elle a trois tatouages: un papillon sur une jambe et un autre sur un avant-bras, ainsi qu’un soleil sur une omoplate.

Par l’entremise d’Échec au crime, la famille offre une récompense de 10 000$ pour toute information qui permettra de retrouver Kari Lynn Rose Campbell.

Si vous croyez savoir où se trouve Kari Lynn Rose Campbell ou si vous l’avez vue, veuillez communiquer avec le Détachement de Keswick au 357-4300.