Les projets de la communauté afro-canadienne fleurissent dans le Grand Moncton

Un centre d’affaires pour les personnes d’ascendance africaine à Dieppe et un centre sur la culture afro-canadienne sont en discussion à Riverview. Les projets pleuvent dans le Grand Moncton, alors que la décennie internationale décrétée par l’ONU à ce sujet en 2015 s’achève dans deux ans.

«La première des choses que j’ai essayé de regarder en arrivant d’Europe, c’est de voir s’il y avait des gens qui viennent de mon pays d’origine et une organisation qui pourrait nous rassembler… mais je n’ai pas trouvé.»

Anicet Buranga a finalement pu compter sur l’aide de certains amis pour s’intégrer et a profité de la pandémie pour concrétiser avec eux son projet initial.

En décembre 2020, il lance l’Association Initiatives Afro-Canadiennes du Nouveau-Brunswick, dans l’idée d’aboutir à la réalisation d’un centre culturel afro-canadien pour la province.

Deux ans plus tard, le projet est en bonne voie et devrait bientôt se concrétiser. Aidée financièrement par Opportunité NB, l’association est en train de mener une étude de faisabilité qui lui a déjà permis de réunir de nombreuses associations et artistes, le 23 juillet dernier à Riverview.

À la suite de ce premier évènement, 13 associations ont apporté leur soutien au projet, en notifiant leurs attentes. Parmi elles, le Conseil multiculturel du Nouveau-Brunswick (CMNB), plusieurs organisations représentantes de pays africains, ainsi que des organismes artistiques comme l’association We Are One NB, dont son président, Mourad Badirou, se montre impatient de voir la réalisation du projet.

«Toutes les grandes villes ont ce type de centre culturel, pourquoi pas Moncton?», demande-t-il en indiquant qu’il existe un réel besoin.

À Dieppe, c’est un centre des affaires pour aider les entrepreneurs noirs de la région qui devrait bientôt voir le jour.

Lancé en 2020 par le Conseil des personnes d’ascendance africaine du Nouveau-Brunswick, ce projet a reçu un accueil favorable du conseil municipal de la ville en avril dernier.

Pensé pour répondre aux enjeux de la décennie internationale adoptée par les Nations Unies en 2015, cet incubateur est prévu pour 2024, afin de clôturer en beauté ces 10 années thématiques appelant les pays à promouvoir et protéger ces communautés en particulier.

«Nous nous appuyons sur les trois principes de la décennie reconnue par Justin Trudeau», explique Mamadou Oury Diallo, porteur du projet. Émancipation d’abord en travaillant à la reconnaissance des populations noires de la province. En allant vers plus de justice ensuite, avec la journée du 1er août qui rend hommage aux descendants noirs depuis cette année dans la province. Enfin un volet développement, en mettant en place un incubateur pour proposer coaching et formations aux entrepreneurs noirs du Nouveau-Brunswick.

Partager la culture

Alors qu’il y aurait près de 7000 personnes d’ascendances africaines au Nouveau-Brunswick, selon les dernières statistiques fédérales de 2016. Cette communauté prend de plus en plus d’importance et se confronte à de nouveaux enjeux.

«On a des jeunes qui sont nés ici et me demandent souvent comment ça se passe dans notre pays d’origine», raconte Anicet Buranga qui imagine un «centre de rencontres, représentatif des différentes cultures d’ascendance d’Afrique, d’Amérique latine et ailleurs, tout en intégrant les valeurs locales».

«La plupart des évènements aujourd’hui sont tournés vers l’ascendance africaine, mais on n’entre pas en particulier dans l’histoire des peuples», remarque Pierre Emmanuel Nyope, représentant de l’Amicale des Camerounais de l’Atlantique. «Le centre culturel est un moyen de voir ces histoires affichées de manière permanente aux visiteurs.»

Les associations attendent des actes

Ces projets comportent aussi un important volet d’intégration. En discussion avec les institutions et municipalités, les projets ont souvent comme mandat de travailler à la «rétention des nouveaux arrivants».

«On a des structures qui existent, mais il y a un besoin de collaborer, avec les associations culturelles, mais aussi avec des artistes de la place acadienne», précise Anicet Buranga.

Pour se rendre compte des attentes à propos du centre culturel et conclure l’étude de faisabilité, l’association lancera prochainement un sondage et organisera une prochaine consultation d’acteurs associatifs en septembre prochain. Mamadou Oury Diallo salue l’occasion de parler de notre province et appelle à l’action. «Les projets peuvent fleurir, mais il faut des actions concrètes!»

Forum ouvert visant à mettre en place un centre culturel Afro-canadien du Nouveau-Brunswick au centre Coverdale de Revierview (N.-B.) – Gracieuseté: AIAC-NB

De nombreux évènements de la communauté afro-canadienne à venir

«Il y a plein d’associations qui commencent à se bouger», constate Pierre Emmanuel Nyope, représentant de l’Amicale des Camerounais de l’Atlantique. «On a besoin de rouvrir les esprits après la pandémie», explique-t-il en présentant les rencontres Meet Tchop Summer, organisées le samedi 20 août au parc du Centenaire de Moncton, pour permettre aux personnes de la communauté comme à tous les visiteurs de «partager, réseauter et découvrir».

Le jeudi d’après, Moncton accueillera la première édition du festival We are one Afro avec du cinéma, des expositions et de la musique sur la culture africaine au programme. Là encore, l’inclusion est au cœur du projet. «Tellement de choses politiques et sociétales se passent à travers la culture», détaille Mourad Badinou, qui garde encore en souvenir son dj set au côté de drag queens lors du grand spectacle du 15 août, lundi dernier.

«Pour nous francophones c’est la culture acadienne que nous avons apprise en premier, explique Pierre Emmanuel Nyope, en retour on aimerait échanger notre culture avec eux». Dans cette optique, l’Association Initiatives Afro-Canadiennes du Nouveau-Brunswick lance le projet «Echo de la chanson francophone acadienne», où les jeunes de 12 à 27 ans issus de l’immigration francophone et francophile sont invités à interpréter et diffuser une chanson avec des musiciens de la province au cours de huit ateliers étalés sur une année.

Un appel au boycott du prochain sommet de la francophonie prévu à l’automne en Afrique du Nord

Haythem Guesmi, professeur et écrivain tunisien québécois, appelle les délégations canadiennes, dont celle du Nouveau-Brunswick, à bouder la rencontre prévue en novembre sur l’île de Djerba, en Tunisie.

En cause pour l’auteur, le risque d’une «opération de propagande pour le régime autoritaire du président tunisien Kaïs Saïed.

Depuis le coup d’État de ce dernier en juillet 2021, la Tunisie connaît une crise politique importante, qui donne plus de pouvoirs au président.

«Le régime de Saïed s’attaque à tout ce que la Francophonie représente: la démocratie, les droits de la personne, la diversité et, plus précisément, selon la déclaration de l’actuelle secrétaire générale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo, la défense de l’égalité femmes-hommes», écrit Haythem Guesmi.

À l’origine, le Sommet de la Francophonie devait avoir lieu à Tunis en 2020, mais il a déjà été reporté à deux reprises en raison de la pandémie. Selon des informations de La Presse, Justin Trudeau ferait campagne pour un nouveau report, en ayant notamment discuté du sujet en privé avec le président français Emmanuel Macron lors du dernier Sommet du G7, en juin dernier.