Paquetstock fait un retour en force

Paquetstock revient pour une cinquième année avec une programmation country et rock ainsi qu’un tout nouveau lieu pour les concerts.

C’est une fin de semaine chargée qui attend la municipalité de Paquetville.

Au programme deux soirées musicales, une country et une pop/rock ainsi qu’une journée communautaire.

La soirée du vendredi sera à thème country, avec comme invitée de marque la chanteuse de country québécoise Guylaine Tanguay, accompagnée de l’ancienne de Star Académie Joannie Benoit et du chanteur acadien Denis Landry.

Samedi, un spectacle de style pop/rock mettant en vedette le groupe québécois Body Groove, ainsi que le groupe de répertoire rock Undercover Legends of Rock et les cinq musiciens de l’Île Lamèque formant le groupe Track of Rock, est à l’horaire.

Il y aura le vendredi des activités intergénérationnelles au Manoir Édith B. Pinet où les résidents pourront profiter en toute tranquillité et sécurité des activités du festival.

«Les résidents ont la chance d’avoir leur propre petit spectacle à cause des restrictions sanitaires dues à la pandémie dans les résidences pour personnes âgées, a affirmé Luc Robichaud, maire de Paquetville et porte-parole du festival. Eux autres, ils vont avoir le droit à leur petite soirée.»

Il y aura aussi au programme plusieurs activités pour les amateurs de voitures comme un rallye automobile et une exposition et parade de voitures antiques.

Pour les plus jeunes, ils pourront profiter d’un spectacle de magie le samedi et de jeux gonflables le dimanche.

Il y aura aussi samedi un marché des fermiers et des feux d’artifice ainsi qu’un tournoi de balle molle déplacé à la fin de semaine prochaine pour des raisons incontrôlables.

Si les activités sont similaires aux dernières année, la grosse nouveauté cette année est un nouvel en placement situé derrière le Centre des loisirs de la ville et qui permettra d’accueillir les concerts.

«C’est un gros projet communautaire que l’on a réussi à concrétiser. C’est une collaboration entre le Centre des loisirs, la municipalité de Paquetville et Paquetstock. On a été capable d’avoir ce nouvel emplacement pour longtemps et sécuriser le festival.»

Le lieu est totalement asphalté et servira beau temps mauvais temps.

Luc Robichaud est content que le festival revienne après deux années de pandémie.

«On revient en force cette année. On sent que la population et la communauté aux alentours supportent le festival. Parce qu’on a une trentaine de bénévoles et on affiche complet dans le nombre de bénévoles cette année.»

Il note aussi l’importance de l’événement pour la municipalité et la région.

«Il y a des retombées économiques, c’est certain. Ça fait rayonner notre nom, notre population et la fierté de notre région. Je pense que l’on fait quelque chose de bien.»