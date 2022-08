Pas d’eau potable à Saint-Hilaire pour au moins une autre année

Privés d’eau potable depuis maintenant un an et demi, les résidents de Saint-Hilaire pourraient devoir prendre leur mal en patience pour encore un bon moment.

Les plus récents travaux pour trouver une source appropriée d’eau potable dans le quartier de la Communauté de Haut-Madawaska ont été entrepris dernièrement, mais n’ont pu être terminés.

Selon ce qu’a expliqué à l’Acadie Nouvelle le maire Jean-Pierre Ouellet, les représentants de la firme responsable des travaux (Akifer) ont procédé au forage du troisième puits, mais ils devaient effectuer certains tests supplémentaires afin d’évaluer la géologie du sol. Ils reprendront les travaux à la mi-septembre.

«Ils vont essayer de pomper pour voir la quantité d’eau qui pourrait être disponible à cet endroit-là. Si la quantité est bonne, on va vérifier la qualité également.»

Si cette troisième tentative est concluante et que le puits était en mesure d’aller chercher une quantité de 40 gallons d’eau à la minute, les travaux se poursuivront comme prévus.

Cependant, le projet ne connaitrait un dénouement qu’à l’été 2023.

Des citoyens exaspérés

George Cyr habite à Saint-Hilaire depuis plusieurs années. Comme bien des gens de son voisinage, il est exaspéré par toutes ces incertitudes entourant les travaux de recherche d’une nouvelle source d’eau potable, même s’il a tout de même tenu a salué le travail du conseil municipal de la Communauté de Haut-Madawaska.

«C’est sûr que c’est agaçant. Des fois, je me dis que si on était une plus grosse communauté, j’ai l’impression que le problème aurait été réglé plus rapidement.»

Un avis d’ébullition de l’eau a été émis par le ministère de la Santé en février 2021.

Depuis ce temps, les habitants de cette communauté doivent ronger leur frein et accepter la solution de rechange proposée par la Municipalité, soit la distribution de contenants d’eau toutes les semaines.

«On ne peut pas dire qu’on est complètement privé d’eau. On a nos bouteilles d’eau et on s’y habitue. C’est peut-être ce qui est tragique dans cette affaire. C’est comme si on était une population d’une région sous-développée», a mentionné M. Cyr.

«Le problème n’est pas dans le fait que l’on doive avoir ces bouteilles d’eau. Le problème, c’est que tout le processus prend du temps.»

Françoise Violette partage le sentiment d’impuissance que vivent les résidents touchés. Elle tente de demeurer positive malgré tout.

«On n’y peut rien. Ça avance, mais c’est long. En attendant on nous fournit de l’eau et c’est apprécié», estime-t-elle.

«Il faut être patient. On est victime du réchauffement de la planète et on le voit partout dans le monde. On est encore chanceux qu’on ait de l’eau courante pour tout le reste.»

Répartir à zéro?

Une autre source d’inquiétude se pointe d’ailleurs à l’horizon. Si les travaux de forage du dernier puits ne sont pas concluants, il est fort possible que l’on doive tout recommencer afin de trouver une source adéquate ailleurs à Saint-Hilaire.

Cela signifie donc qu’une nouvelle étude d’impact environnemental serait nécessaire pour procéder au forage d’autres puits ailleurs dans le secteur.

«C’est les gens de l’ancien village qui vont payer pour ça, alors je ne peux pas croire que l’on devra peut-être recommencer tout le processus», a mentionné George Cyr.

La Communauté de Haut-Madawaska ne souhaite évidemment pas devoir en venir là, puisqu’en plus de prolonger l’attente des citoyens, la facture augmentera.

«À l’heure actuelle, on fournit un 18 litres d’eau potable par semaine aux résidents et résidentes de Saint-Hilaire. Ça vient d’un fonds de réserve qu’avait l’ancienne municipalité de Saint-Hilaire. Il doit nous rester entre 15 000$ et 20 000$, ce qui nous permettrait de continuer jusqu’à l’été prochain. Si ça s’étire, on parle de dépenses additionnelles pour la Municipalité», a ajouté Jean-Pierre Ouellet.

Le projet d’installation d’une nouvelle station de pompage a été évalué à 1,2 million$. Il a reçu, l’hiver dernier, du financement de la part des gouvernements fédéral et provincial.

Cependant, le maire Ouellet a fait remarquer que la Communauté de Haut-Madawaska ne pourra toucher à une partie de ce financement tant qu’il n’y aura pas de travaux concrets liés à l’installation de nouvelles sources d’approvisionnement en eau.

«Si on ne trouve pas d’eau, ces montants ne sont pas capitalisables. C’est la Municipalité qui devra absorber les dépenses. Disons qu’on se croise les doigts.»