Révocation du c.a. de Vitalité: Égalité santé en français dépose une requête en cour

Égalité santé en français N.-B. a annoncé vendredi matin qu’elle avait déposé, le 15 août, à la Cour du Banc de la Reine à Moncton, un avis de requête demandant à la Cour de renverser la décision du 15 juillet du premier ministre et du ministre de la Santé de révoquer le Conseil d’administration du réseau de santé Vitalité et de nommer Gérald Richard comme fiduciaire à la place du Conseil d’administration.

«Depuis le début de son histoire et jusqu’à maintenant, la communauté francophone et acadienne du Nouveau-Brunswick a fondé, développé et géré ses propres institutions pour subvenir aux besoins de santé de sa population. Les institutions de soins de santé de la communauté linguistique francophone et acadienne sont essentielles à la survie et à la vitalité de notre collectivité, non seulement pour leur fonction pratique, mais pour l’affirmation et l’expression de l’identité culturelle de notre communauté», peut-on lire dans un communiqué.

Égalité Santé considère que l’annonce du 15 juillet viole les droits de la communauté linguistique francophone et acadienne de gérer et de gouverner son réseau de santé et «que cette décision du gouvernement n’est que le premier pas vers la création d’un seul réseau de santé faisant fi des droits constitutionnels de notre communauté».