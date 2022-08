Vol d’essence: «C’est devenu un véritable fléau!»

La hausse fulgurante du coût de l’essence a eu comme conséquence d’augmenter le nombre de vols à la pompe. Afin de freiner cette tendance, un propriétaire de station-service de Saint-Quentin a décidé de prendre les grands moyens.

Le vol d’essence n’est pas étranger à Serge Cayouette, propriétaire de la station-service La Croisée (Ultramar) de Saint-Quentin. Celui-ci en est victime depuis l’ouverture de son commerce. Cela dit, les hausses répétées du coût de l’essence au cours des derniers mois ont fait bondir le nombre de ces méfaits.

«Il y en a toujours eu un peu, mais dernièrement ça a pris des proportions énormes», déplore l’homme d’affaires.

«J’ai discuté avec des collègues d’ailleurs au Nouveau-Brunswick ainsi que des représentants d’Ultramar du Québec. Ils m’ont tous confirmé que cette année, la situation avait empiré chez eux également. Le vol d’essence est devenu un véritable fléau», ajoute-t-il.

En l’espace d’une semaine seulement, celui-ci confie s’être fait dérober près de 500$. Les gens s’arrêtent à la pompe, font le plein et prennent la fuite sans payer.

«C’est aussi facile et frustrant que ça. Dans bien des cas, ce sont des voleurs expérimentés, certains prennent même soin de changer les plaques du véhicule pour ne pas se faire prendre. Il y en a tellement que la GRC ne peut pratiquement rien faire. Ils ne vont pas faire des barrages routiers pour ça, et c’est compréhensible», souligne-t-il.

Pour ce type de vol, la responsabilité d’absorber cette perte revient aux détaillants des stations-service et non à la bannière. Du coup, cela devient un problème majeur pour les propriétaires, surtout lorsque la marge de profit est déjà mince sur l’essence.

«On ne peut pas se permettre de se faire voler ainsi de sommes aussi importantes», indique le propriétaire.

Faire prépayer les consommateurs

Aux grands maux les grands moyens. M. Cayouette a décidé de suivre les conseils d’un policier qui lui suggérait de faire prépayer les consommateurs à la pompe, une pratique déjà en vigueur dans de nombreuses stations-service, notamment celles en bordure d’autoroute et en milieu urbain, là où le trafic est dense. Ce mode de paiement a d’ailleurs connu un essor lors des deux dernières années en raison de la COVID-19, les gens n’ayant pas à avoir de contact pour payer.

«De plus en plus, ça devient la norme. Jusqu’ici, les petites localités comme la nôtre étaient épargnées, car il y avait moins de vols d’essence. Mais là, ça n’avait tout simplement plus de sens, on se devait d’agir, quitte à avoir moins de visiteurs à l’intérieur», exprime M. Cayouette.

À la station-service La Croisée, l’option de payer à la pompe (prépaiement) était déjà disponible pour ceux qui préféraient cette méthode. Elle est toutefois devenue obligatoire depuis trois semaines. Si elle est généralement bien accueillie par la majorité, le propriétaire avoue que cette obligation n’a pas plu à tous au départ.

«On sait que ça peut être un inconvénient pour ceux qui sont honnêtes, mais on a été forcé de prendre cette avenue pour contre ceux qui ne le sont pas. On sait que tous les clients ne sont pas nécessairement habitués avec cette méthode, avec cette technologie, mais ça va nous faire plaisir de leur montrer. C’est simplement une question d’habitude et je suis certain que la transition va bien se faire», soutient M. Cayouette

Mais ce changement fonctionne-t-il vraiment? Visiblement oui, car depuis que ce virage a été entrepris à La Croisée, M. Cayouette n’a pas eu à déplorer un seul vol d’essence.

«Ça fonctionne, c’est clair. J’ai bien l’impression que plusieurs stations-service qui vivent cette situation vont suivre notre exemple», croit ce dernier.