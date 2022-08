Edmundston: le 10e anniversaire du Dîner en Blanc attire plus de 550 convives

Vendredi soir, plus de 550 gourmets et passionnés de culture se sont rassemblés au Centre Jean-Daigle pour marquer une étape pour Le Dîner en Blanc – Edmundston. Cette édition 10e anniversaire a offert une nouvelle plateforme aux gens d’Edmundston et des communautés avoisinantes afin d’exprimer leur sens de la mode, de montrer leur goût chic pour le design ainsi que pour l’élégance et de partager leurs dégustations gastronomiques.

Reconnu mondialement comme un événement très photogénique, Le Dîner en Blanc d’hier soir a rendu honneur à cette réputation!

«Quel bonheur de revoir la vague blanche hier soir et de constater qu’encore une fois, la joie de vivre des convives était au rendez-vous à cette 10e édition du Dîner en Blanc – Edmundston. Un grand merci aux bénévoles pour leur engagement inconditionnel et aux partenaires pour leur précieuse collaboration à rendre cet événement annuel un réel succès et un moment féérique pour tous», ont souligné Julie-Christine Ouellet et Jim Rice les coprésidents du comité organisateur.

Le 10e anniversaire du Dîner en Blanc – Edmundston a attiré plus de 550 convives. – Gracieuseté: Studio Concept Images

Lancé par François Pasquier et une poignée de ses amis en 1988, Le Dîner en Blanc est devenu un phénomène mondial, Le Dîner en Blanc est aujourd’hui célébré dans plus de 120 villes dans 40 pays à travers le monde: New York, Miami, Sydney, Toronto, Los Angeles, Vilnius, Montréal et Melbourne.