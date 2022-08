Des chefs autochtones veulent établir une zone protégée dans le sud de la province

Des groupes de chefs Mi’kmaq et Wolastoqey veulent prendre en main la conservation de terres entourant la grande rivière Salmon, près de la promenade du sentier Fundy, dans le sud de la province.

Les groupes autochtones Mi’gmawe’l Tplu’taqnn inc et Wolastoqey nation in New Brunswick, ainsi que le groupe Kopit Lodge, veulent faire de cette rivière une aire protégée et de conservation autochtone (APCA) en collaboration avec le gouvernement fédéral.

Ils veulent protéger le bassin versant de la grande rivière Salmon (Big Salmon River), afin de pouvoir rétablir la population de saumon de l’Atlantique qui y est en voie de disparition, selon la chef Rebecca Knockwood, de la première nation de Fort Folly.

«Ce qui est très important là, c’est le saumon de l’intérieur de la baie de Fundy, ils vont pondre dans cette rivière. Nous essayons de protéger et de rétablir le saumon de l’intérieur de la baie de Fundy depuis plus de vingt ans.»

Le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada juge que cette population de saumons est en voie de disparition depuis 2001. Son statut a été réexaminé en 2006 et en 2010, et il a été jugé qu’elle était toujours en voie de disparition.

Cette population comptait plus de 40 000 poissons au début du 20e siècle, mais n’en comptait que moins de 200 en 2008.

Le territoire comprend également des sites d’importance historique pour les peuples autochtones, y compris une forêt de cèdres.

«Ce bassin versant est important pour les deux nations et comprend plusieurs sites d’importance culturelle et écologique, et des objets autochtones datant de plusieurs milliers d’années ont été retrouvés dans ce bassin versant», affirme par communiqué le chef George Ginnish, de la première nation de Natoaganeg (Eel Ground).

Ils veulent notamment que les gouvernements demandent leur autorisation écrite pour toute décision au sujet des terres de la Couronne comprises dans ce territoire, y compris des baux de terre ou des exploitations minières ou forestières.

La chef Rebecca Knockwood affirme qu’elle espère que la province respectera cette déclaration.

David Kelly, porte-parole du ministère des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie, affirme que la province examine le communiqué des Premières nations.

«La province est actuellement en consultation avec les Premières nations sur l’initiative du Patrimoine Naturel et n’a donc aucun autre commentaire à faire pour le moment.»