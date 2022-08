Miramichi: un homme âgé de 33 ans porté disparu

Le Service régional de Codiac de la GRC sollicite l’aide du public pour retrouver un homme âgé de 33 ans, de Miramichi, qui est porté disparu.

Jordan Hatfield a été vu pour la dernière fois le 12 août, vers 14h30, sur la rue Champlain près du centre commercial Champlain, à Dieppe. Sa disparition a été signalée à la police le 19 août. La police a fait le suivi de plusieurs renseignements pour tenter de le retrouver, mais elle n’y est pas encore parvenue. La police et sa famille s’inquiètent pour lui.

Jordan Hatfield mesure environ 5 pi 6 po (167 cm) et pèse environ 130 lb (59 kg). Il a les cheveux noirs et les yeux bruns. La dernière fois qu’on l’a vu, il portait un pantalon noir troué et un t‑shirt gris.

Si vous croyez savoir où se trouve Jordan Hatfield, veuillez communiquer avec le Service régional de Codiac de la GRC au 506-857-2400.