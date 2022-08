Penobsquis: un homme âgé de 55 ans perd la vie dans une collision impliquant deux véhicules

Un homme âgé de 55 ans de Penobsquis a perdu la vie dans une collision impliquant deux véhicules survenue à Penobsquis.

Le 19 août, vers 21h15, des membres du Détachement de Sussex de la GRC, du service de lutte contre les incendies de Penobsquis et d’Ambulance Nouveau-Brunswick se sont rendus sur les lieux d’une collision frontale mortelle entre un véhicule utilitaire sport (VUS) et un camion de transport survenue sur la route 1, à Penobsquis.

L’incident se serait produit lorsque le conducteur, qui circulait en sens inverse dans la voie est, est entré en collision avec le camion de transport, qui circulait en direction est. Le conducteur, qui était seul à bord du VUS, a succombé à ses blessures sur les lieux de l’incident. Le conducteur du camion de transport a été transporté à l’hôpital avec des blessures mineures.

Un enquêteur de la GRC chargé de la reconstitution des collisions et un membre du bureau du coroner du Nouveau-Brunswick se sont rendus sur les lieux pour prêter assistance avec l’enquête. La route a été fermée pendant environ quatre heures, mais la circulation a repris son cours normal depuis.

L’enquête pour déterminer la cause de la collision se poursuit et une autopsie sera pratiquée pour déterminer la cause exacte du décès de l’homme.