Dieppe: inauguration d’une nouvelle plaque commémorative de la Seconde Guerre mondiale

Alors qu’une délégation du Nouveau-Brunswick est en ce moment en France pour les 80 ans du raid de Dieppe, durant la Seconde Guerre mondiale, la Ville recevait quant à elle des représentants polonais pour l’inauguration d’une nouvelle plaque commémorative. La guerre en Ukraine et la solidarité entre les deux nations étaient au cœur de la cérémonie.

Partis pour un raid de 8h, le navire de guerre ORP Ślązak effectue finalement un service de plus de 22h pour venir en aide à des alliés bloqués sous le feu de l’ennemi. Nous ne sommes pas sur le front ukrainien où les combats continuent de faire rage, mais au large de la Normandie française le 19 août 1942.

Ce jour-là, le capitaine et son équipage polonais viennent en aide à 85 soldats du Royal Regiment of Canada, piégés sur la plage après le débarquement. L’inauguration dimanche d’un monument en souvenir de cet événement a été l’occasion de rappeler l’importance de la paix et des liens entre alliés, dont l’invasion russe nous rappelle chaque jour la fragilité.

«Nous sommes venus célébrer le pont historique entre nos deux nations», explique H.E. Withold Dzielski, ambassadeur de la République de Pologne, en rappelant que des soldats canadiens sont en ce moment même en Pologne pour aider les réfugiés ukrainiens ainsi que dans les pays baltes dans le cadre de l’OTAN.

«L’histoire de notre pays est très compliquée, alors nous prenons les hommages très au sérieux», a-t-il confié, alors que l’émotion était palpable pour la délégation venue de Pologne pour l’occasion.

Inauguration de la plaque commémorative sur l’opération de sauvetage des soldats polonais lors de la Seconde Guerre mondiale, à Dieppe. – Acadie Nouvelle: Alban Leduc Défilé d’anciens combattants lors de la cérémonie commémorative sur l’opération de sauvetage des soldats polonais lors de la Seconde Guerre Mondiale, à Dieppe. – Acadie Nouvelle: Alban Leduc Inauguration de la plaque commémorative sur l’opération de sauvetage des soldats polonais lors de la Seconde Guerre Mondiale, à Dieppe. – Acadie Nouvelle: Alban Leduc

85 soldats canadiens sauvés par un navire polonais en 1942

«J’étais moi-même en Ukraine le mois dernier pour une commémoration. Même si nos peuples n’étaient pas les plus proches, on met ça de côté pour l’instant sans oublier», considère Karol Polejowski, chef de l’Institut national du jour du Souvenir de la Pologne, pour qui la mémoire prend une place encore plus importante aujourd’hui. «Les valeurs et leçons de l’histoire sont importantes, c’est ce qui façonne encore nos pays.»

Une influence particulièrement symbolique à Dieppe, rebaptisée ainsi en souvenir du raid de Normandie en 1942. Naturellement, c’est ici que le projet d’une plaque commémorative s’est concrétisé.

Imaginé par des Canadiens d’origine polonaise, le monument a pu compter sur le soutien de nombreux acteurs des deux côtés de l’Atlantique. Tous réunis sur la place 1604 baignée de soleil, dimanche après-midi, les différents représentants diplomatiques, culturels, et d’anciens combattants ont déposé des couronnes et des fleurs devant le nouveau monument.

H.E. Withold Dzielski, ambassadeur de la République de Pologne, lors de l’inauguration de la plaque commémorative à Dieppe. – Acadie Nouvelle: Alban Leduc Cérémonie commémorative sur l’opération de sauvetage des soldats polonais lors de la Seconde Guerre Mondiale, à Dieppe. – Acadie Nouvelle: Alban Leduc

L’importance de sensibiliser la nouvelle génération

«Itinéraire de l’espoir», «Odyssée de la liberté», «citoyens ordinaires devenus héros», les différents discours ont honoré l’engagement des soldats des deux pays, en rappelant tout de même l’horreur des combats. «Le raid de Dieppe a été mal planifié. Lancée à cause d’une demande de la Russie de faire une distraction sur le front ouest, l’opération devait être une surprise, mais les Allemands l’ont su et cela a été un désastre du début à la fin», rapporte Nils Liljemark, président de l’Association des vétérans militaires de Dieppe, Nouveau-Brunswick, en ajoutant que ce raid aura quand même permis d’en apprendre beaucoup pour le Jour J du débarquement, deux ans plus tard, qui permettra aux Alliés de mettre fin à la guerre.

Mettre fin à la guerre, c’est la raison qu’invoque aujourd’hui Jacques Tatoutchoup, 13 ans, pour expliquer son engagement en tant que caporal-chef des cadets. À l’instar des Canadiens partis se battre lors de la Seconde Guerre mondiale (le plus jeune soldat canadien tué à Dieppe en 1942 n’avait que 18 ans), il serait prêt à partir en Ukraine si le besoin s’en faisait sentir.

«La jeunesse se souvient», rappelle le consul général de France, en rapportant les initiatives pour toucher la jeune génération, notamment à travers des documentaires. Avec cette nouvelle plaque commémorative, c’est à eux que s’adressent les anciens combattants et descendants de victimes, en espérant faire vivre la flamme du souvenir et de la solidarité entre les peuples.