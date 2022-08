Exposition agricole de Kent: la tradition se poursuit depuis 1957

Le compte à rebours est commencé pour les organisateurs de la foire agricole Expo Kent qui aura lieu du 25 au 28 août à Sainte-Marie-de-Kent.

Depuis 1957, ce rendez-vous agricole tient bon dans le comté de Kent. Le directeur général de l’événement, Marcus MacDonald, croit qu’Expo Kent demeure toujours un bon moyen de sensibiliser la population, dont les enfants, au métier d’agriculteur, par l’entremise du centre de découverte de l’agriculture et par la grande variété d’activités organisées durant les quatre jours de l’événement.

«Expo Kent, c’est une façon pour le public de rencontrer les fermiers», affirme Marcus MacDonald.

Petits et grands auront l’occasion d’explorer les neuf granges de petit et gros bétail, comprenant les bovins, chevaux et moutons. Le divertissement est au programme, de même que des expositions d’œuvres d’arts, de recettes, des produits de jardinage ainsi que des fabrications et collections à l’intérieur du centre Expo Kent.

East Coast Amusements sera sur place tous les jours avec ses manèges et jeux, soit du jeudi au samedi de 13h à 23h, ainsi que le dimanche de 13h à 18h.

Qui dit agriculture dit nourriture. L’événement propose une variété de repas avec plusieurs possibilités sur place, dont la cantine Expo Kent.

Malgré un budget plus serré cette année, en raison de l’absence de l’événement au cours des deux dernières années, la liste d’activités demeure encore bien garnie.

Par exemple, au lieu d’avoir des groupes de musiciens tous les jours, cette année ils seront présents seulement les samedi et dimanche. Au programme: Eddie Chase and Graffiti Four sera en spectacle le 27 août de 17h à 19h, ainsi que de 20h à 22h. De la musique traditionnelle country sera présentée le dimanche de 14h30 à 16h30.

En revanche, le directeur général invite les gens de la communauté à participer au spectacle de talents locaux les 25 et 26 août à compter de 19h et 20h à l’intérieur du Centre Expo Kent.

Il y aura aussi une exposition et défilé de tracteurs anciens.

«Nous n’avons pas tenu cette parade depuis 2018, alors nous l’avons à nouveau cette année», explique Marcus MacDonald.

Une compétition de souque à la corde débutera le 26 août à compter de 16h30. – Gracieuseté

L’exposition aura lieu dans une des granges sur le site d’Expo Kent. Le défilé des tracteurs est prévu à partir de 15h le samedi 27 août.

Étant donné l’absence de l’événement au cours des deux dernières années, le directeur général demeure prudent sur le nombre de visiteurs attendus en 2022. Il signale toutefois qu’au cours des bonnes années, les organisateurs pouvaient accueillir entre 12 000 et 15 000 visiteurs.

«Entre 3000 et 4000 personnes par jour sur le terrain, on serait satisfait avec ça», confie le porte-parole.

Les organisateurs ont fait l’effort de garder les prix d’entrée abordables.

«C’est moins cher pour une famille de venir à l’Expo que d’aller au cinéma», lance en riant le directeur général de l’événement.

La cérémonie d’ouverture aura lieu le jeudi 25 août à compter de 18h. À noter que les animaux domestiques ne sont pas autorisés sur le site.