Pénurie de chauffeurs d’autobus scolaire: recruter ne représente qu’une partie du problème

Des districts scolaires francophones du N.-B. cherchent à embaucher des conducteurs d’autobus afin d’éviter d’annuler des trajets, mais l’embauche peut prendre plusieurs mois. L’un des obstacles: la formation n’est offerte que par une seule personne, quelques fois par an.

Cette formation de cinq jours est offerte par un seul employé à contrat embauché par le gouvernement. L’accessibilité de cette formation est l’un des obstacles à l’embauche de nouveaux conducteurs.

La pénurie de chauffeurs d’autobus se fait particulièrement sentir au District scolaire francophone Sud.

La situation s’est empirée depuis l’an dernier, alors que le district cherchait à embaucher au moins 15 conducteurs d’autobus. Il a finalement pu en trouver 23, mais ses effectifs n’ont jamais été comblés en raison de départs à la retraite, entre autres.

La directrice générale, Monique Boudreau, affirme que le district cherche maintenant à embaucher 17 conducteurs d’autobus permanents le plus rapidement possible, en plus d’embaucher des conducteurs suppléants.

«On est un district scolaire en croissance, et on ajoute des routes et des trajets, donc on doit embaucher plus de monde. On a eu plusieurs retraites de conducteurs d’autobus, donc c’est pour cela qu’on est toujours à court», explique-t-elle.

Si tout se passe bien, elle espère en embaucher au moins dix d’ici la rentrée.

L’ouverture d’une nouvelle école à Moncton l’an prochain créera aussi plusieurs nouveaux trajets d’autobus.

Un problème régionalisé

L’embauche de conducteurs francophones est surtout difficile dans des régions anglophones telles que Fredericton, Saint-Jean et Miramichi, selon elle. Des difficultés se font également sentir à Saint-Louis-de-Kent.

Faute de chauffeurs suppléants, des trajets doivent parfois être annulés si un chauffeur tombe malade.

«Fredericton et Saint-Jean sont les plus cruciaux tout de suite. C’est vraiment très très problématique, on n’a pas beaucoup de suppléants dans ces régions-là.»

Le DSFS recherche activement des chauffeurs d’autobus dans ces régions, au point d’avoir embauché des recruteurs pour vanter la profession dans des festivals et des événements locaux.

Mais si une personne désire s’y lancer, il faut parfois attendre des mois, ce qui peut décourager certaines personnes qui postulent.

«Ce n’est pas évident pour une personne qui doit lâcher son travail pour pouvoir postuler, donc on essaie de voir comment on peut surmonter ces obstacles», dit Monique Boudreau.

Les nouveaux conducteurs doivent avant tout attendre qu’une formation soit offerte par le gouvernement provincial. Au DSFS, une formation est prévue en août, en octobre, puis en janvier. Ils sont notamment formés au sujet des freins à air, des premiers soins et de la sécurité des élèves.

«C’est quelque chose qui est moins évident pour nous, parce qu’on dépend du gouvernement pour fournir cette formation-là. (…) Disons qu’entre octobre et janvier, si on réussit à recruter pas mal de personnes, il faut quand même attendre que la formation soit offerte», dit Monique Boudreau.

Ils doivent ensuite suivre un entraînement pratique d’une à trois semaines, puis un test de conduite, puis deux jours de stage supervisé avant que le nouvel employé puisse être conducteur suppléant.

«L’embauche des conducteurs d’autobus, parmi tous les employés de notre district, est celle qui prend le plus de temps.»

Mme Boudreau affirme que l’an dernier, le district a commencé à rémunérer les nouveaux conducteurs pour leur temps de formation afin de les inciter à se lancer dans le métier.

«On essaie d’encourager des gens de prendre cette chance-là, parce que c’est quand même un beau métier pour quelqu’un qui aime les enfants et qui veut un peu de flexibilité dans son horaire», dit-elle.

Marc Thériault, directeur des services administratifs et financiers du District scolaire francophone Nord-Est, affirme que le district a surtout de la difficulté à embaucher des conducteurs suppléants, mais qu’aucun trajet n’a été annulé l’an dernier malgré tout.

«Nos listes de suppléants ne sont pas très longues et on en cherche toujours des chauffeurs suppléants pour renflouer cela.»

Il affirme que le district espère voir des formations plus régulières et qu’il travaille avec le ministère pour que cela se réalise.

Le District scolaire francophone Nord-Ouest ne ressent pas ce problème. Les 61 postes sont pourvus et le district dispose d’une vingtaine de conducteurs suppléants, selon sa porte-parole Julie Poulin.

«Aider à relever les défis»

Danielle Elliott, directrice des communications du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, affirme que le ministère cherche à améliorer les programmes et la prestation de la formation de conducteurs d’autobus.

«Le ministère s’entretient régulièrement avec les districts et s’efforce d’aider à relever les défis en matière de recrutement et de formation qui sont propres à chaque district. Le ministère administre autant de cours nécessaires pour répondre aux besoins des districts.»

Elle indique que le ministère a alloué environ 100 000$ pour fournir cette formation pour l’exercice financier 2022-2023.