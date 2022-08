Blaine Higgs n’écarte pas un plus grand rôle du secteur privé en santé

Le premier ministre du N.-B., Blaine Higgs, n’a pas écarté la possibilité de confier une plus grande partie de la prestation de soins de santé au privé pour régler la crise du système de santé.

Le premier ministre Higgs s’est confié aux journalistes lors de la visite de ses homologues de l’Ontario, de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard à Moncton.

Les premiers ministres des Maritimes et Doug Ford ont discuté de la crise des soins de santé.

Selon Blaine Higgs, toutes les solutions doivent être envisagées pour la régler.

«Toutes les options sont sur la table pour comprendre quelles sont les meilleures pratiques, non seulement dans notre pays, mais dans d’autres pays. Que pouvons-nous faire différemment en matière de prestation de services et qui peut le faire mieux?», s’est demandé Higgs en réponse à une question sur la privatisation de la prestation des soins.

Il affirme qu’il faut s’attendre à des changements, et qu’il faut envisager d’autres façons d’obtenir des soins.

«Oui, les choses vont changer, et oui, cela pourrait être sous une forme différente, et je ne sais pas à quoi cela ressemblera, mais je veux que les professionnels de la santé nous donnent leurs meilleures idées.»

Il propose par exemple que des personnes qui se présentent à l’urgence pour un problème de santé pourraient être référées à une clinique privée le lendemain.

Il affirme aussi que plusieurs médecins veulent passer davantage de temps dans des cliniques privées, et que ces cliniques pourraient jouer un plus grand rôle dans la prestation de soins à l’avenir.

«À l’avenir, il se pourrait que vous n’ayez plus un médecin pour la vie, mais il se pourrait que vous ayez une clinique pour la vie. Et vous pourriez avoir une clinique n’importe où dans la province quand vous en avez besoin.»

Bien qu’il dit vouloir examiner toute possibilité d’améliorer les soins de santé, il affirme aussi qu’il veut quand même que les soins de santé soient financés par l’État.

Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, et son homologue du N.-B, Blaine Higgs. – Acadie Nouvelle: Alexandre Boudreau

En Ontario, le gouvernement provincial a récemment annoncé certains changements à sa prestation de soins de santé. Plus de chirurgies financées par l’assurance-santé seront notamment pratiquées dans des cliniques privées.

Le premier ministre de l’Ontario a affirmé que les premiers ministres veulent trouver une solution «forte», mais qu’ils ont besoin d’aide de la part du gouvernement fédéral pour le faire.

«Faire la même chose encore et encore, verser des milliards et des milliards de dollars dans une solution et maintenir le statu quo, cela ne fonctionne simplement pas», a-t-il affirmé pendant la conférence de presse.

Dans un communiqué publié après le point de presse, ils ont renouvelé leur plaidoyer auprès d’Ottawa pour augmenter le transfert canadien en matière de santé vers les provinces.

Blaine Higgs a aussi affirmé que les premiers ministres ont discuté de la certification des professionnels de la santé formés à l’étranger, et de l’approvisionnement de certains médicaments pour enfants, dont la pénurie se fait sentir dans les pharmacies.