Cerné par des immeubles à appartements, un citoyen de Tracadie sonne l’alarme

Jean-Eudes Savoie n’a rien contre les grands projets. Mais lorsqu’on érige des immeubles à appartements à six mètres de sa résidence, située rue de l’Anse, à Tracadie, il se pose bien des questions.

Il y a quelques semaines, le développeur Réjean Hachey (Sammy’s Holding) a entrepris la construction de six bâtiments, comptant 18 appartements. Et l’an prochain, il ajoutera 24 logements sur une parcelle adjacente, voisine de l’Académie Sainte-Famille.

L’affaire risque de ne pas s’arrêter là. Un troisième chantier pourrait un jour être lancé, cette fois sur la propriété qui borde la cour arrière de M. Savoie. En juillet, son propriétaire, Me Alcide Léger, l’a fait débroussailler, et il ne nie pas avoir discuté de vente avec M. Hachey. Le prix exigé: 415 000 $. Me Léger conserverait cependant une portion du terrain, aux abords de sa propre résidence, afin de «planter des arbres… pour l’intimité».

Pour Jean-Eudes Savoie, «l’intimité» repassera. Le terrain à vendre, qui fait approximativement cinq acres, touche la rue de l’Anse, au nord de sa maison. Côté sud, un projet de 42 logements; côté ouest, un possible projet qui donnerait sur sa cour arrière; côté nord, une route d’accès. Cerné, dites-vous?

Drainage inadéquat

Mais le problème qui tracasse principalement M. Savoie, c’est l’eau. Les terrains qui entourent sa maison sont d’une élévation supérieure, et jusqu’à cette année les boisés sauvages qui y poussaient retenaient une partie des pluies. M. Savoie s’inquiète désormais des risques d’inondation dans son sous-sol. «J’ai deux pompes qui fonctionnent à plein régime, le printemps et l’automne».

Images à l’appui, Jean-Eudes Savoie a démontré à l’Acadie Nouvelle que les canaux de la rue de l’Anse peinent à contenir les eaux qui s’y écoulent lorsque les précipitations sont importantes. Tout récemment, le système d’égouts pluviaux a débordé sur la route et a déchargé des eaux brunâtres dans la rivière. Le déboisement du terrain à vendre ne devrait pas améliorer les choses.

Après avoir logé une plainte auprès du directeur-général de Tracadie, Roger Robichaud, M. Savoie a signalé le problème au ministère de l’Environnement et Gouvernements locaux, qui a dépêché un inspecteur. Le ministère, contacté par l’Acadie Nouvelle, a reconnu lundi, dans un courriel, être «au courant de cette situation», avant d’ajouter qu’il «travaille avec la Municipalité régionale de Tracadie pour répondre aux préoccupations.»

La ville de Tracadie, pour sa part, n’a pas retourné nos appels.

Le projet de Sammy’s Holding, d’abord refusé en décembre dernier par le comité de révision de la Commission des Services Régionaux, a obtenu l’approbation du conseil municipal de Tracadie, qui procéda ensuite de manière expéditive pour adopter un arrêté modifiant son plan rural.

Cet appui presque unanime de la municipalité au projet a laissé les opposants amers. Une pétition d’environ 185 noms n’avait alors obtenu que peu d’écho, puisque seul un conseiller sur huit vota contre l’arrêté. Depuis, l’avocat des opposants affirme que des irrégularités, relevées dans le fil des procédures, pourraient justifier des poursuites, mais à quel coût?

L’ancien maire se fait critique

Jean-Eudes Savoie n’est plus en politique municipale depuis 2008, mais il a encore des réflexes de maire. C’est un peu à ce titre qu’il s’est permis de critiquer la vision de Tracadie en égard à son développement futur: «La municipalité n’a pas de plan à long terme concernant les logements locatifs».

Si M. Savoie reconnaître que les logements locatifs sont érigés «sur un beau terrain avec vue sur la rivière», il déplore le fait que seul l’aspect économique, selon lui, ait pu compter: «On remplit le terrain à capacité, et il n’y a pas d’aménagement paysager ni de place pour les piétons.»

«On ne nie pas qu’il y ait un besoin», a-t-il expliqué. «On n’a jamais dit qu’on était contre les logements locatifs sur ce terrain-là. Mais il faut certaines règles. De tels projets devraient se faire avec une certaine planification, sinon doit-on laisser les forces du marché dicter le développement immobilier des villes?»

M. Savoie pense d’ailleurs que la tendance actuelle ne va pas durer. Les promoteurs comme M. Hachey investissent massivement et visent une clientèle bien spécifique: les retraités. Or, pour l’ancien maire, Tracadie devrait consulter les données démographiques dans le but d’anticiper les tendances. Dans 10 à 15 ans (lorsque les Baby-boomers vont progressivement s’en aller), qui va remplir ces logements-là? Va-t-on créer des ghettos?» s’est-il demandé.