COVID-19: le N.-B. n’a pas l’intention d’imiter le Québec

À l’approche de l’automne et de la rentrée scolaire, le Nouveau-Brunswick n’a pas l’intention de lancer une nouvelle campagne de vaccination contre la COVID-19.

Il y a une semaine, Québec annonçait de nouvelles mesures visant à faire augmenter le nombre de Québécois qui se retroussent les manches afin d’être immunisés contre la COVID-19.

Cette campagne de vaccination massive, annoncée par le premier ministre François Legault, sera ouverte à l’ensemble des adultes de la Belle Province dès la fin du mois et vise à éviter une résurgence des infections cet automne.

Au Nouveau-Brunswick, la Santé publique dit ne pas avoir l’intention de mener une offensive semblable.

Dans un courriel envoyé au journal, un porte-parole du ministère de la Santé a indiqué que «la Santé publique surveille de près la propagation du COVID-19 et les taux de vaccination.»

«Elle se tient également au courant des nouvelles données, des informations sur les nouveaux vaccins et des dernières directives du Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) afin d’informer le programme de vaccination de la province», peut-on lire dans le courriel.

D’après Timothy Evans, directeur du Groupe de travail sur l’immunité face à la COVID-19, l’automne est le moment tout indiqué afin de relancer les campagnes de vaccination à l’échelle du pays.

«Les enfants retournent à l’école, nous retournons travailler, les conditions vont être réunies pour que le virus circule encore plus, donc je crois que c’est une très bonne idée d’encourager les citoyens à obtenir leur dose de rappel et d’en faciliter l’accès. Si j’étais ministre de la Santé, je serais très actif afin d’encourager les citoyens à se retrousser les manches, particulièrement en raison de la situation qui prévaut dans les hôpitaux», a-t-il déclaré au journal.

Les parents boudent le vaccin

Bien que les enfants ne seront pas tenus d’être vaccinés afin de fréquenter l’école cet automne, «la Santé publique recommande et encourage que chacun soit à jour avec tous les vaccins et rappels, y compris ceux liés au COVID-19», ajoute le ministère.

Bien que les parents néo-brunswickois peuvent faire vacciner leurs enfants de deux à cinq ans contre la COVID-19 depuis bientôt trois semaines, très peu l’ont fait.

D’après des chiffres de la province, seuls 2% des enfants de cet âge étaient immunisés contre le virus en date du 19 août.

Chez les 5-11 ans, 56% ont reçu une première dose du vaccin et 40% une deuxième.

Alors que la proportion de Néo-Brunswickois ayant reçu leur deuxième dose est bien plus importante dans les autres tranches d’âge (au-dessus de 85%), plusieurs continuent de bouder les doses de rappel. Chez les 20-29 ans, la proportion est de 20% alors qu’elle est de 38% chez les 30-39 ans. Près de la moitié des 40-49 ans ont reçu une dose de rappel.

Comment améliorer ces chiffres? Pour le Dr Mark MacMillan, président de la Société médicale du Nouveau-Brunswick, il faudra continuer de communiquer les bienfaits et l’efficacité des vaccins.

«Tout ce que nous pouvons faire, en tant que société, c’est de fournir les informations scientifiques qui montrent que les recommandations sont fondées et espérer que les gens prennent une décision éclairée et qu’ils acceptent de protéger leurs concitoyens. Il y aura toujours un groupe qui ne veut pas se faire vacciner, c’est leur choix, il faut mettre l’emphase sur ceux qui sont susceptibles de le faire», a-t-il expliqué lors d’une interview la semaine dernière.

Les jeunes sont aussi à risque

Pour Dawn Bowdish, professeure d’immunologie au Département de médecine de l’Université McMaster, en Ontario, les gouvernements devront en faire davantage pour communiquer les risques liés à la COVID longue, une maladie qui affecte environ 5% des personnes ayant été infectées par le virus.

«À mon avis, les citoyens canadiens n’ont pas très bien été informés des potentielles conséquences à long terme liées à la COVID-19, analyse

Mme Bowdish. Il y a eu de grosses études ayant montré que le risque de crise cardiaque, d’AVC ou autre problème cardiovasculaire peut être 25 fois plus élevé chez les gens ayant été infectés par la COVID-19. Le risque est plus élevé chez les personnes plus âgées qui ont été gravement malades, mais il y a quand même des jeunes dans ce groupe.»

Elle ajoute que la COVID longue a aussi été associée à une fatigue mentale (brain fog), des troubles de santé mentale et des épisodes de psychose ou de démence.

Sachant que la protection offerte par les vaccins s’estompe de trois à six mois après leur administration, elle invite désormais les Canadiens à «moins réfléchir au nombre de doses de vaccins qu’ils ont reçus, mais plutôt à quand remonte la dernière immunisation.»

Elle sert aussi une mise en garde aux parents qui hésitent à faire vacciner leurs enfants puisque le virus affecte davantage les plus vieux.

«Quand le variant Omicron est arrivé, on a vu que le virus infectait les enfants d’une manière qui les rendait beaucoup plus malades. Même si les problèmes sont surtout survenus chez ceux ayant de l’asthme ou des maladies respiratoires, des enfants en pleine santé se sont aussi retrouvés à l’hôpital. Malheureusement, les gouvernements n’ont pas été très bons dans leurs communications afin d’expliquer cette réalité», déplore la scientifique.