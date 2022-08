Des agriculteurs s’inquiètent pour le climat

Les changements climatiques perturbent aussi les activités des agriculteurs, une réalité qui pousse de nombreux fermiers à s’investir dans la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre.

D’après Agriculture Canada, les changements climatiques sont appelés à causer d’importantes perturbations à la production agricole à l’échelle du pays.

«Ces changements apporteront aussi des contraintes de production: stress hydrique (inondations ou sécheresses), stress dû à la chaleur, dommages causés par le vent, pression accrue des organismes nuisibles et des maladies et conséquences de ces nombreuses contraintes sur la qualité des sols, qui pourraient réduire la productivité, la rentabilité et la compétitivité des agriculteurs canadiens», peut-on lire sur le site de l’agence fédérale.

Parmi les impacts prévus dans les provinces atlantiques, on fait état de périodes prolongées de température chaude entraînant une réduction de l’humidité du sol et des périodes de sécheresse plus longues, des changements qui pourraient avoir un impact négatif sur les nappes phréatiques et augmenter les besoins en irrigation.

Les modèles climatiques laissent aussi présager un plus grand nombre de journées sans gel, entraînant une saison de croissance plus longue et la nécessité d’adopter des cultures demandant plus de chaleur.

Dans certaines régions de l’est du pays, les hivers plus doux contribueront à une plus forte présence de ravageurs et de maladies.

Ces perturbations ne sont pas sans inquiéter de nombreux agriculteurs d’ici.

«Personnellement, ça fait 24 ans que je travaille sur des fermes, c’est ma dixième année de production maraîchère, je ne sais pas comment on va pouvoir fonctionner dans les prochaines années avec toutes les crises qui s’en viennent. On est acculé au pied du mur avec les changements climatiques, raconte Pierre-Olivier Brassard, un membre travailleur de la Coopérative Ferme Terre Partagée à Rogersville. Ça nous affecte déjà. Il y a trois ans, on a eu une sécheresse ici, c’était très dur. Je dis toujours que je ne sais pas comment on va faire pour faire de l’agriculture dans 20 ans avec ce climat.»

Bernadette Goguen, une productrice de pommes de Cocagne depuis une trentaine d’années, dit elle aussi déjà remarquer les changements du climat.

«Dans les cinq dernières années, on a eu plus de gel tardifs en juin. On en avait avant, mais en 30 ans, ce n’est pas souvent arrivé. Il y a cinq ans, on a perdu la totalité de notre production», raconte-t-elle.

Les sécheresses sont plus nombreuses et quand il pleut, les orages violents provoquent des ruissellements, ce qui n’offre pas assez de temps afin que l’eau soit absorbée dans le sol, dit-elle.

Face à ces changements, les agriculteurs devront s’adapter. Mme Goguen explique par exemple qu’elle devra tôt ou tard planter des espèces de pommiers capables de mieux résister au gel.

Réduire son empreinte

Si le changement du climat va très certainement affecter les agriculteurs, il faut dire que plusieurs d’entre eux contribuent au phénomène.

D’après Fermiers pour la transition climatique, l’agriculture est aujourd’hui responsable de 12% des émissions de gaz à effet de serre (GES) à l’échelle du pays.

C’est la raison pour laquelle Fermiers pour la transition climatique milite pour la mise en place de diverses mesures visant à réduire les émissions de GES du secteur agricole canadien de 14% au cours des cinq prochaines années. Cette coalition nationale d’agriculteurs demande par exemple une meilleure utilisation des fertilisants azotés, responsables de 14% des émissions sur les fermes, un meilleur entreposage du fumier et du lisier ainsi qu’une gestion améliorée du bétail et des sols.

«Si on contribue à 12% des GES, on devrait être capable de contribuer à les diminuer, dit Bernadette Goguen, qui est membre de la coalition. Ici, on essaye par exemple de ne jamais laisser nos champs à nu, on met toujours des cultures de couverture pour ne pas appauvrir les sols et ça permet de réduire nos émissions.»

Mme Goguen n’est pas la seule agricultrice rencontrée dans le cadre de cette série qui s’interroge sur la manière de pratiquer une agriculture plus saine pour l’environnement.

Alexis Légère, un agriculteur de Bertrand, a par exemple organisé sa ferme afin de lui permettre d’éviter d’avoir recours à des appareils nécessitant du carburant.

À quelques kilomètres de là, à Paquetville, la Ferme Nikkal qui produit des légumes écologiques, mise sur la vente directe, une manière de nourrir la communauté tout en faisant en sorte que moins d’aliments consommés dans la région aient à parcourir des milliers de kilomètres avant d’arriver au consommateur.

La philosophie est semblable à la Coopérative Ferme Terre Partagée, qui produit elle aussi des légumes biologiques.

«Ça ne peut pas fonctionner d’avoir un marché mondial des aliments. Il n’y a aucune résilience», analyse M. Brassard, ajoutant que nous devons réfléchir à la saisonnalité des produits que nous consommons.

Une idée que partage Lucille Doiron de la Ferme Nikkal.

«Par exemple, dans les cas des avocats et des bananes, c’est devenu la norme, tout le monde en a à la maison, mais sommes qui pour manger des bananes tous les jours en Amérique du Nord? Je ne dis pas que je n’en mangerai plus du tout, mais j’essaye quand même d’être plus consciente de ça», dit-elle.