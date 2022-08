De l’aide réclamée pour les municipalités pénalisées par la réforme de la gouvernance locale

Après la délimitation des nouvelles entités et le choix de noms pour chacune d’entre elles, un nouvel obstacle se présente sur la route du ministre aux manettes de la réforme municipale, Daniel Allain : une refonte de la fiscalité acceptée par le plus grand nombre.

La transition se fait à toute allure. Les comités de transition des futures municipalités sont désormais tournés vers la préparation des budgets des municipalités et la province a chargé deux experts indépendants de plancher sur la mise au point du cadre financier de la réforme municipale. L’ancienne sous-ministre provinciale Nora Kelly et l’économiste Pierre-Marcel Desjardins doivent notamment étudier la formule de subvention de financement et de péréquation communautaires.

Leurs recommandations sont attendues en septembre. Des modifications à la Loi sur le financement communautaire devraient ensuite être présentées à l’Assemblée législative cet automne.

Dans le livre blanc présenté en novembre 2021, on explique que cette formule de péréquation doit permettre de «fournir des services de bonne qualité à des taux d’imposition comparables» et «assurer que les communautés qui ont besoin de soutien reçoivent un financement adéquat, tandis que celles qui sont financièrement plus fortes ne recevront pas de financement de péréquation».

L’Association francophone des municipalités du N.-B. (AFMNB), souhaite la mise au point d’un mécanisme de redistribution «simple, transparent et prévisible».

«Nous voulons discuter d’une forme d’équilibre et de justice», souligne son président, le maire de Bertrand Yvon Godin.

De nouvelles dépenses

L’association réclame également une compensation financière à court terme pour les nouvelles entités qui se retrouvent pénalisées financièrement par la réforme de la gouvernance locale.

L’économiste André Leclerc, qui a étudié la question du cadre financier pour le compte de l’AFMNB, constate que 27 nouvelles entités ont une population de moins de 4000 et 19 ont une assiette fiscale de moins de 300 millions $, ce qu’il estime être deux seuils de viabilité financière. Il pointe «l’existence d’une capacité fiscale très différente d’une municipalité à l’autre et les écarts de richesse dans la province».

L’universitaire évalue à 33 millions $ la facture de la taxe foncière que devront payer les citoyens des anciens districts de services locaux maintenant intégrés à une municipalité. Malgré ces recettes fiscales supplémentaires, il estime que 22 municipalités seront déficitaires pour un montant global de 16 millions $. Parmi elles figurent notamment Haut-Madawaska, Edmundston, Baie-des-Hérons, Bathurst, Caraquet, Neguac et Memramcook.

Les négociations à venir porteront aussi sur le financement des commissions de services régionaux qui hériteront de nouvelles responsabilités à partir de janvier 2023: développement économique, tourisme, transport régional, développement communautaire et facilitation des partages de coûts des infrastructures régionales. Plusieurs de ces missions étaient assumées par le gouvernement provincial, rappelle Yvon Godin, qui souhaite que le gouvernement contribue à la moitié du budget des CSR.

«La croissance de l’assiette fiscale n’est pas suffisante pour absorber le coût de financement des nouveaux services des CSR», analyse André Leclerc.

«La province devra ajuster les taux d’imposition ou subventionner les districts ruraux pour compenser cette hausse de dépense.»

Sur ce point, le livre blanc prévoit que les augmentations ou les baisses des taux d’imposition seront déterminées au cours de la transition en 2022 et seront mises en œuvre graduellement «afin d’atténuer les répercussions sur les propriétaires».

Un calendrier serré

Les deux consultants, Mme Kelly et M. Desjardins, participeront vendredi à une rencontre avec le ministre Allain, l’Union des municipalités du N.-B., l’Association francophone des municipalités du N.-B., et l’Association des Cités du N.-B.

«Ça va très vite», commente Yvon Godin.

«Ce qu’on cherche à assurer, c’est qu’il y ait un cadre financier préliminaire qui soit en place et annoncé avec assez de préavis pour que les municipalités puissent préparer leurs budgets adéquatement. Il faut aussi que ce cadre-là permette aux entités en place au 1er janvier de pouvoir opérer sans devoir couper les niveaux de services existants.»

En parallèle, une élection spéciale aura lieu le 28 novembre pour élire certains des conseils municipaux nouvellement formés.

Mardi matin, le ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale, Daniel Allain, s’est montré optimiste face à ce calendrier serré lors d’une entrevue à l’émission La matinale de Radio-Canada Acadie.

«Jusqu’à présent, nous avons atteint toutes les échéances que nous avions émises.»

Le ministre a évoqué les «coûts de démarrage» associés à la mise en place des nouvelles entités et s’est dit ouvert à en discuter avec les élus municipaux.

«Certaines municipalités demandent de l’aide et, si elles ont besoin d’aide, on est certainement prêts à regarder au cas par cas», a-t-il assuré, précisant qu’une vingtaine de fonctionnaires provinciaux travaillent également sur le volet financier de la réforme.

Le dernier budget provincial prévoit 10 millions $ pour mener ce grand chantier, une somme qui doit notamment financer le travail des équipes de transition et l’embauche des directeurs municipaux des nouvelles entités et des CSR.