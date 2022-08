Le ministère des Pêches et des Océans a réduit de 12 000 à 10 000 tonnes les captures autorisées de harengs d’automne dans le sud du golfe du Saint-Laurent, pour régénérer le stock de poissons. La nouvelle est très mauvaise pour certains pêcheurs.

Jean-Pierre Bezeau a gagné sa vie en pêchant deux types de poissons: le hareng au printemps et à l’automne ainsi que le maquereau.

En mars, le ministère des Pêches et des Océans (MPO) a interdit la prise printanière de harengs au sud du golfe du Saint-Laurent et la pêche du maquereau dans les eaux des provinces de l’Atlantique et du Québec.

Alors, quand M. Bezeau a appris récemment que le quota de captures de harengs dans le sud du golfe du Saint-Laurent passait de 12 000 à 10 000 tonnes pendant l’automne, il a ressenti de l’injustice.

«Le MPO est en train de nous faire mourir à petit feu, affirme l’habitant de Miscou. On est à peu près 20 pêcheurs qui vivent juste de la pêche du hareng et du maquereau dans la zone 26B. Cette année, on n’a pas de quoi rénover notre bateau si on brûle de la mécanique.»

Le quadragénaire s’estime quand même chanceux, par rapport à ses homologues.

«Cette année, j’ai pêché le crabe au printemps, raconte-t-il. Un ami m’a laissé le faire pour lui. Mon chômage est gagné. Mais il y en a dans la gang qui n’ont rien pour vivre pendant l’hiver.»

Andrew Stewart, un autre pêcheur, se demande s’il doit partir travailler dans l’Ouest afin de rembourser les dettes qu’il a contractées pour investir dans de l’équipement de pêche au maquereau et au hareng.

«J’ai acheté pour 80 000$ de matériel, alors je suis comme pris avec ça, lâche l’habitant de Miscou âgé de 26 ans. On va voir cette année ce qui va se passer. C’est plate qu’ils baissent des affaires comme ça. C’est tous des gars de bureau qui n’ont jamais été au large qui font ça. Mais c’est nous autres qui payons au bout de la ligne.»

Sentiment d’être punis

Le propriétaire de l’une des vingt boucanières de Cap-Pelé, Mario Cormier, pense que son industrie devra s’interroger sur des aides à demander à l’État dans les prochains mois et les prochaines années.

«Tout dépend de la saison, de la température, des vents, du nombre de pêcheurs, etc. Si le contingent de poissons est pris, on a une petite chance de s’en sortir, estime-t-il. Le gouvernement est en train de nous enlever ce qu’on a.»

M. Cormier indique déjà faire venir du hareng de Terre-Neuve et d’Europe. Mais il devra peut-être augmenter ses prix et craint que ce soit incompatible avec son marché: Haïti.

«Le MPO choisit encore la solution la plus simple: punir les pêcheurs et l’industrie au lieu de regarder le gros portrait, s’irrite-t-il. Le gouvernement devrait mettre un contingent pour les phoques afin de réduire leur biomasse.»

Le député fédéral d’Acadie-Bathurst, Serge Cormier, affirme que tout le monde veut protéger la ressource. Il juge cependant drastique la diminution du quota de pêche des harengs d’automne. Il critique aussi les fonctionnaires du MPO.

«Certains d’entre eux semblent prendre plaisir à donner à la ministre [Joyce Murray] des recommandations à la dernière minute, pour que l’industrie ne puisse pas poser de questions, dénonce l’élu libéral. J’ai un problème avec ça. Il faut que ces décisions soient prises de façon collaborative.»

Le MPO a fait savoir qu’il entamera des consultations pour reconstituer la population de harengs de manière responsable, notamment en tenant compte de l’incidence des prédateurs tels que les phoques sur le nombre de poissons.