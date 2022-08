Le N.-B. ignore quand il pourra traquer la COVID-19 au moyen des eaux usées

Alors que de nombreuses provinces canadiennes traquent la progression de la COVID-19 grâce aux eaux usées depuis bientôt huit mois, la Santé publique est toujours incapable de dire à quel moment un programme semblable sera officiellement implanté au Nouveau-Brunswick.

Depuis la fin de l’année 2021, de nombreuses provinces et municipalités canadiennes se sont tournées vers les eaux usées afin de mesurer la prévalence de la COVID-19.

Cet outil d’analyse sert notamment de système d’alerte précoce afin de détecter de nouvelles vagues d’infection.

Bien que la technique soit bien implantée dans de nombreuses régions du pays, le Nouveau-Brunswick ne sait toujours pas à quel moment un tel système pourrait être déployé dans la province.

Un projet pilote visant à déterminer l’efficacité de la technique, mené en collaboration avec l’Université Dalhousie et LuminUltra, une entreprise de Fredericton, est pourtant en cours depuis l’an dernier.

«Il y a deux sites où nous continuons à faire de la surveillance des eaux usées avec l’idée d’éventuellement étendre le nombre de sites, explique le Dr Yves Léger, médecin-hygiéniste en chef adjoint du Nouveau-Brunswick. On n’a pas de date exacte à savoir quand le nombre de sites sera étendu, c’est encore en discussion. Certainement, c’est un désir de le faire parce que c’est un autre outil qu’on aurait pour nous aider à faire la surveillance de la COVID-19.»

Une technique éprouvée

Robert Delatolla, professeur à la Faculté de génie de l’Université d’Ottawa, indique que la surveillance de virus dans les eaux usées est une technique éprouvée qui peut rapidement être déployée.

Avant la pandémie, les analyses des eaux usées permettaient déjà de déceler la présence d’agents pathogènes ou de produits chimiques. On s’en servait notamment pour détecter la présence de stupéfiants afin de comprendre les habitudes de consommation.

Depuis, des techniques permettant de mesurer le niveau d’infection au sein d’une population se sont développées.

L’équipe de M. Delatolla a été la première à le faire au Canada. Leurs résultats, publiés en 2020, ont montré qu’il était possible de mesurer la prévalence de la COVID-19 chez les citoyens de Gatineau et d’Ottawa à partir des eaux usées de ces municipalités.

À la fin de l’année dernière, la plupart des provinces canadiennes ont considérablement restreint le nombre de tests de dépistage de COVID-19 quotidiens qu’ils effectuaient. La surveillance des eaux usées est alors devenue très importante à l’échelle du pays.

«Nous avons présenté cette technique à la table de concertation scientifique de l’Ontario et ils nous ont demandé de former d’autres laboratoires universitaires. Il y a maintenant 13 laboratoires qui font la surveillance de 175 sites un peu partout dans la province», dit-il.

Il ajoute qu’il y a aujourd’hui plus de 3000 endroits sur la planète qui utilisent cette technique de traque de la COVID-19. Au Canada, 250 sites emploient la méthode, tant dans des communautés des Premières Nations, qu’en milieu rural ou dans les villes.

«C’est possible de faire ces analyses dans un seul édifice, dans une bouche d’égout pour analyser la tendance d’un quartier de 5000 personnes ou même directement au centre d’épuration des eaux d’une municipalité pour obtenir un portrait d’une ville au complet», illustre

M. Delatolla, précisant que cette approche, qui permet aussi de détecter les cas asymptomatiques, est désormais la plus fiable.

Une approche plus économique

L’analyse des eaux usées a aussi l’avantage d’être plus rapide et plus économique puisqu’elle permet de mesurer le niveau d’infection d’une ville entière grâce à un seul test.

«Le Nouveau-Brunswick pourrait assurément en bénéficier. C’est une technique éprouvée et j’espère qu’elle sera adoptée, ne serait-ce que pour mesurer le pouls de la pandémie. Je crois que c’est très important de garder ce système en place parce qu’il y aura d’autres pandémies. Mon équipe s’est d’ailleurs servie de la technique pour mesurer la prévalence de l’influenza, d’autres virus respiratoires et la variole simienne.»

L’Agence de la Santé publique du Canada Canada vient de retenir les services de Robert Delatolla pour établir un système de surveillance de la poliomyélite dans les eaux usées d’Ottawa.

David Coon, chef du Parti vert, dit mal s’expliquer pourquoi le Nouveau-Brunswick n’a pas encore déployé cette approche à l’ensemble de la province.

«Il y a urgence de comprendre la propagation du virus, dit M. Coon. Il faut très vite établir ce projet dans chaque coin de la province parce que sans information, c’est très difficile pour la santé publique de gérer la pandémie.»