Moncton: 21 millions $ seront investis dans le sous-sol du centre-ville

La Municipalité de Moncton ainsi que les gouvernements du Nouveau-Brunswick et du Canada investissent ensemble

21 millions $ pour moderniser le système d’égouts du centre-ville de la cité. Les élus pensent que la densification du secteur sera plus simple ensuite.

Les égouts du centre-ville de Moncton sont obsolètes. Ils mêlent eaux usées et eau de pluie. Durant les tempêtes, l’organisme chargé de leur traitement, TransAqua, doit notamment gérer une importante augmentation du flux de liquides et de déchets (sable, gravier, chaussures, etc.).

«Avoir l’infrastructure adéquate en place nous permettra de faire progresser ce secteur de la ville et d’en accroître la densité», a déclaré le maire adjoint de Moncton, Bryan Butler.

La Ville de Moncton a investi 5,6 millions $ dans la rénovation des égouts. Le gouvernement provincial a dépensé 7 millions $. Le gouvernement fédéral a ajouté 8,4 millions $.

Le projet consiste à installer un réseau souterrain pour canaliser les eaux de pluie séparément des eaux usées des rues Lutz, Robinson et Westmorland. Ces artères seront ensuite entièrement refaites. Leurs lignes de communications et d’électricité aériennes seront notamment enterrées en prévision des tempêtes de verglas.

«Les investissements dans les infrastructures sont des investissements dans des collectivités fortes et durables», a affirmé la ministre fédérale des Langues officielles, Ginette Petitpas Taylor.

Le député de Moncton-Sud, Greg Turner, s’est réjoui de l’appui à la croissance et à la densification de Moncton, dont il était conseiller municipal avant son mandat à l’Assemblée législative.

«L’infrastructure reste la même depuis 100 ans. C’est pour ça que nous voyons peu de constructions au sud de la rue Main. Nous devons la renouveler et avoir une pression adéquate avant que nous puissions ériger de grands bâtiments, a-t-il souligné. Beaucoup de promoteurs immobiliers sont intéressés. Ça permettra plus d’utilisation résidentielle dans le centre-ville.»

Le progressiste-conservateur prévoit aussi la diminution de l’espace réservé aux stationnements à ciel ouvert, qui représente 40% du centre-ville de Moncton.

«Mais il y aura toujours des stationnements, n’ayez pas peur, s’est-il exclamé. Ils vont être en sous-sol ou dans des garages à étages.»