Un banc à la mémoire d’un homme ayant souffert d’intimidation à Campbellton

Depuis quelques jours, un nouveau banc trône au parc Riverside de Campbellton. Mais il ne s’agit pas d’un banc ordinaire, tout comme le fut la personne à qui il est destiné à rendre hommage.

Tout le monde ou presque à Campbellton a connu ou entendu parler de Robert «Bobby» Steeves.

Décédé en 2021 à l’âge de 76 ans, ce citoyen restigouchois a fait l’objet d’intimidation et de harcèlement – très jeune et durant une partie de sa vie -, et ce, pour avoir ouvertement affiché son homosexualité et avoir souffert de trouble de santé mentale.

Afin de rendre hommage à ce citoyen, et du même coup dénoncer l’intolérance, le conseil municipal – de concert avec la famille du défunt – a accepté d’installer un banc commémoratif sur l’un de ses terrains. Celui-ci est sur pied au parc Riverside depuis la semaine dernière.

«Bobby Steeves a beaucoup souffert d’intimidation dans sa vie en raison de son orientation sexuelle et de ses problèmes de santé, et ce n’est définitivement pas acceptable. Pour nous, ce banc est une façon de lui rendre hommage, de lui dire qu’il ne sera pas oublié», indique le maire de Campbellton, Ian Comeau.

Pour lui, ce geste est également l’occasion pour la Ville d’envoyer un message à la communauté LGBTQ+, soit que Campbellton est un endroit sécuritaire et respectueux pour tous.

«L’histoire de Bobby Steeves a de quoi faire réfléchir plus d’un sur certains comportements passés, des comportements qui ne sont vraiment plus acceptables. Malheureusement, il y aura toujours de l’intolérance dans notre société, et ce banc sera un rappel du combat que l’on doit mener pour l’enrayer. Aujourd’hui, Camp­bellton est une ville ouverte d’esprit, accueillante où les gens ne doivent pas avoir honte ou peur de s’afficher, et ça c’est grâce à des gens comme lui», soutient M. Comeau.

Don anonyme

Si la Ville a accepté que le banc soit installé au parc Riverside, son financement demeure le résultat d’un don anonyme. L’Acadie Nouvelle a retracé sa donatrice.

«Bobby mérite tellement un tel hommage. J’aime croire que ceux qui lui ont manqué de respect à un moment ou un autre de sa vie pourront s’y asseoir afin de méditer sur leur geste et même lui demander pardon», confie-t-elle, préférant préserver son anonymat.

Avec ce geste, celle-ci dit souhaiter que les citoyens de Campbellton honorent la mémoire de M. Steeves, une «âme douce» comme l’on peut lire sur l’œuvre en fer forgé. Comme le fait remarquer sa donatrice, ce banc se distingue grandement des autres autour de lui.

«Tous les autres bancs du parc sont identiques, sauf celui de Bobby. C’est une belle métaphore, car Bobby était différent des autres de sa ville», exprime la donatrice.

Cette dernière a d’ailleurs connu personnellement M. Steeves. Elle a été témoin de la cruauté des gens à son égard. Partie travailler à l’extérieur de la région il y a plusieurs décennies, elle sait que les insultes ont continué bien après son départ.

«Son histoire est tellement déchirante, et pourtant il était si gentil et n’avait aucune malice. Il était une belle âme qu’on n’a jamais réussi à briser», souligne-t-elle, consciente que l’histoire de M. Steeves est malheureusement loin d’être unique.

«Je sais pertinemment que plusieurs communautés ont leur propre Bobby Steeves, leurs propres souffre-douleurs sur lesquels on s’acharne simplement parce qu’ils sont différents. Et même si les choses ont évolué, il y a encore beaucoup trop de ce type de comportement dans notre société, dans nos communautés. Ce banc se doit d’être un rappel que les mentalités doivent évoluer, que la différence n’est pas un handicap», dit-elle.